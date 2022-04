Újabb foglyot engedtek szabadon a Guantanamói börtönből

Közel húsz évnyi raboskodás után a Guantanamói fogolytáborból szabadon engedték Sufiyan Barhoumit, akit még 2002 márciusában a pakisztáni Faiszálábádban fogtak el az al-Kaida terrorszervezet egyik magas rangú tagjával. Akkor azzal vádolták, hogy részt vett egy, az Egyesült Államok ellen irányuló bombatámadás előkészítésében és anyagilag is támogatta a terrorizmust. A 48 éves férfiról később megállapították, különböző szélsőséges csoportokkal állt kapcsolatban, többek közt az al-Kaidával és a tálibokkal is, de egyik szervezetnek sem volt tagja. A Daily Mail brit napilap szerint Barhoumi bombák készítésében volt jártas, a fegyvereseket is ebben segítette.

Az amerikai védelmi minisztérium közleménye szerint a férfi már nem jelent veszélyt az országra, így fogva tartását sem tartják szükségesnek, ugyanakkor biztonsági intézkedéseket vezetnek be, hogy csökkentsék annak kockázatát, Barhoumi ismét veszélyt jelentsen az Egyesült Államokra nézve.

A Pentagon nem részletezte, milyen intézkedésekre kerül sor, de feltehetőleg utazási korlátozások is szerepelnek köztük. Barhoumit visszaengedték hazájába, Algériába, ahol beteg édesanyjáról fog gondoskodni és a családi éttermet fogja vezetni. Ügyvédje, Shayana Kadidal „mintafogolyként” jellemezte védencét, mondván számos alkalommal segített a rabok és a börtönőrök közötti nézeteltérések rendezésében. Az algériai kormány közölte, Barhoumival jól bántak a közel húsz évnyi fogság alatt, továbbá a biztonsági intézkedések bevezetését is megerősítette. Barhoumi szabadon bocsátása már évekkel ezelőtt felmerült: 2016 végén, a Barack Obama vezette adminisztráció utolsó napjaiban egyik fogolytársával együtt kérték, sürgősen engedjék őket szabadon, ugyanis korábban erre már engedélyt adott a feltételes szabadlábra helyezésekkel foglalkozó bizottság. A kérelmet azonban Ash Carter akkori védelmi miniszter elutasította. Barhoumi 2012-ben egyébként minden ellene felhozott vádpontban bűnösnek vallotta magát, mert úgy gondolta, ezzel enyhíteni tud büntetésén, ügyvédje szerint idős édesanyjához akart minden áron hazatérni.

– Nagyon örülök, hogy végre otthon lesz a családjával, de nagyon fog hiányozni a jó humora és empátiája mások iránt

– fogalmazott Kadidal.

Sufiyan Barhoumit 2022. április 2-án engedték szabadon.

Az amerikai védelmi minisztérium közleményében arra is kitért, nagyra értékeli az Egyesült Államok Algéria, valamint más országok támogatását abban, hogy csökkentsék a Guantanamói börtön foglyainak létszámát és idővel bezárják a létesítményt. A Kuba délkeleti partvidékén található amerikai fogolytáborban még 37 fogoly raboskodik, közülük 18-an jogosultak átszállításra. A börtönt 2002 januárjában hozták létre George W. Bush elnöksége alatt és közel nyolcszázan raboskodtak ott az elmúlt húsz évben. A foglyok létszáma Obama elnöksége alatt jelentősen csökkent – körülbelül 245 főről 41 főre –, a volt demokrata elnök továbbá ígéretet tett arra is, bezárja a tábort, noha erre végül nem került sor. Teljesen ellentétes álláspontot képviselt azonban Donald Trump, az Egyesült Államok előző elnöke, aki közölte, nem zárja be a létesítményt, valamint lehetővé tette, hogy a terrorizmus elleni harc jegyében újra foglyokat helyezzenek el Guantanamóban.

Joe Biden elnök szintén tett a börtön bezárására vonatkozó ígéreteket, azonban ez idáig erre nem került sor, a foglyok létszáma ugyanakkor csökkenni látszik.

Borítókép: A Guantanamói fogolytábor Kuba délkeleti partvidékén. (Fotó: Europress/AFP/Paul J. Richards)