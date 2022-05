Bayer Zsolt: Ha minden így marad, a nyugati kultúrának harangoztak + videó

Ha mindezt az ember végiggondolja, és hozzáteszi, hogy nem tűnik úgy, hogy bármi is változni fog Nyugaton, akkor a végeredmény borítékolható. Ha minden így marad, a nyugati kultúrának és a nyugati civilizációnak harangoztak. Tehetünk valamit ellene? Persze, tehetünk. Egyrészt mondjuk nem megyünk be többet az Aldiba vásárolni, de ez csak pótcselekvés, bár szükséges. Amit viszont igazából tehetünk, hogy szembemegyünk ezzel a mainstream gondolkodásmóddal. És megpróbáljuk betölteni a valódi, emberi küldetést és princípiumot. Utódokat nemzünk. Végtére is a Jóistenen kívül mi, emberek csak az utódainkon keresztül vagyunk képesek kapcsolódni az örökkévalósághoz. És azért az nem olyan rossz cél.

Borítókép: Képernyőkép (Forrás: V4NA/YouTube)