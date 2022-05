Csaknem kétszázezer ukrán gyermek tanul lengyelországi iskolákban

Csaknem kétszázezer, Ukrajnából elmenekült gyermek kapcsolódott be a lengyelországi oktatási rendszerbe, mintegy félmillióan továbbra is az ukrajnai iskolákban tanulnak távoktatás formájában – közölte szerdán Przemyslaw Czarnek lengyel oktatási miniszter. A 200 ezer ukrán gyermek közül a szülők mintegy negyvenezret óvodákba írattak be, 140 ezer diák általános iskolákba, húszezer pedig középiskolákba jár Lengyelországban.

Az ukránok többsége lengyel tannyelvű osztályokba jár, csak mintegy negyvenezren iratkoztak be nyelvi előkészítő csoportokba.

A lengyel határőrség szerdai adatai szerint Ukrajna február 24-i megtámadása óta 3,138 millió ukrán érkezett Lengyelországba, ugyanabban az időszakban mintegy egymillióan Ukrajna irányában lépték át a közös határt.