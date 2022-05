Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője a The Wall Street Journal című amerikai lapnak adott interjújában – amelyet a védemi minisztérium hírszerzési főigazgatósága is közzétett a hivatalos honlapján – kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök zsákutcába került, mert az Ukrajna elleni háborút sem megállítani, sem megnyerni nem tudja.

Kiemelte: ahhoz, hogy véget vessen a háborúnak, el kellene ismernie, hogy

Oroszország egyáltalán nem olyan erős és nagyszerű állam, mint amilyennek lefestette.

A háború kezdete előtt meglévő lehetőségei közül Putyin a legkegyetlenebbet és legrosszabbat választotta. […] Orosz szakértők többször is figyelmeztették, hogy ez (a háború) a legvégső lehetőség, és alaposan meg kell vizsgálni. Sokkal jobb választások is mutatkoztak számára. Most látjuk az eredményt – fejtette ki Budanov.

A hírszerzési főnök aláhúzta, hogy Ukrajna addig fog harcolni, amíg az összes orosz csapatot „ki nem kergeti” a területéről. Értésre adta, hogy ebbe beleérti a Donyec-medence egészének és a Krím félszigetnek a visszafoglalását is.

Hangsúlyozta, hogy

„az ellentámadás felgyorsítása érdekében Ukrajnának sürgősen szüksége van közepes és nagy hatótávolságú rakétarendszerekre, nagy kaliberű tüzérségre és támadó repülőgépekre.”

Mi a saját területünkön vívunk háborút. Ha valaki úgy gondolja, hogy bizonyos típusú fegyverek használatát korlátozni kellene, akkor szeretném emlékeztetni, hogy Oroszország itt abszolút minden fegyvertípust használ, beleértve a robotrepülőgépeket, amelyeket tengeralattjárókról indítanak, és a stratégiai bombázókat is. Az orosz fegyverek teljes skáláját használják itt, kivéve a nukleáris fegyvereket– fejtette ki Budanov.