Lapozó: Az ukránokéval megegyező jogokat követelnek az orosz menekültek

Svéd külügyminiszter: Nem kizárt a Svédország elleni fegyveres orosz támadás

Élénk vita alakult ki Svédországban arról, hogy miként reagálna Oroszország, ha a svédek csatlakoznának az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez. A parlamenti pártok képviselői, valamint a külügy- és a védelmi miniszter pénteken délelőtt ismertették biztonságpolitikai elemzésüket arra az esetre, ha megtörténne a NATO-csatlakozás és ez orosz fenyegetettséget eredményezne. A külügyminiszter szerint a parlamenti pártok és a kormány között teljes az egyetértés arról, hogy Oroszország Ukrajna elleni inváziója a legkiterjedtebb katonai agresszió Európában a II. világháború óta. Ann Linde hangsúlyozta, az Oroszországgal határos Finnország helyzete nagyban érinti Svédországot is. Hozzátette, hogy „nem zárható ki fegyveres támadás Svédország ellen”.

Linde szerint Svédországnak szüksége lehet katonai támogatásra, már az esetleges pályázati időszak alatt is, amelyre már részben ígéretet kapott az USA-tól, Nagy-Britanniától és Németországtól is. A védelmi miniszter is megerősítette, ha Svédország kérvényezi a NATO-tagságot, fennáll az orosz reakció veszélye. Peter Hultqvist hangsúlyozta, az ország felkészült az ellenintézkedések megtételére.

Forrás: SVT