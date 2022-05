Lapozó: Bevezethetik a menstruációs szabadságot Spanyolországban

Megfeleződik a spanyolok gázszámlája

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök csütörtökön számolt be az Európai Bizottság által előzetesen jóváhagyott, a gázárplafonról szóló törvény részleteiről. A végleges zöld jelzést Brüsszel egyelőre még nem adta ki, ez a következő napokban történhet meg. Ezután Spanyolország és Portugália 12 hónapon keresztül maximalizálhatja az energiahordozó árát. A spanyol kormányfő elmondta: a gáz árát először negyven euró/megawattórában határozzák meg, amely a 12 hónap folyamán fokozatosan eléri majd a 48,8 eurót megawattóránként. Sánchez szerint ez a fele annak, amit jelenleg fizetnek a gázért, hisz az az elmúlt negyedévben nyolcvan euróba került megawattóránként.

A spanyol kormány több mint egy hét késéssel nyújtotta be a gázárplafonról szóló terveket az Európai Bizottságnak, emiatt a májusi számlákon még alig lesz érzékelhető az árcsökkenés. Az unió azért engedte meg a két ibériai államnak, hogy egy időre függetlenedjen a közös árképzéstől, mert földrajzi elhelyezkedésük révén kevésbé függnek az európai rendszertől, ráadásul nagy arányban használnak megújuló energiát.

Forrás: 20minutos.es

Belgium betiltja a konverziós terápiákat

Sarah Schlitz, a nemek közötti egyenlőségért, az esélyegyenlőségért és a sokszínűségért felelős belga államtitkár szerdán jelentette be közleményében, hogy az irányítása alatt álló csapat azon a törvényjavaslaton dolgozik, amely Belgiumban is betiltaná a konverziós, más néven reparatív vagy átnevelő terápiáknak nevezett eljárásokat. A konverziós terápiák az LMBTQ-emberek szexuális irányultságának megváltoztatását – a heteroszexualitás kialakítását – célzó eljárások. Az átnevelés során gyakran használt módszer a pszichoterápia, az elektrosokk és a korrekciós nemi erőszak is.

„A konverziós terápiák betiltásával Belgium egyértelműen fellép az LMBTQ-áldozatok ellen elkövetett verbális és fizikai erőszak ellen” – állt Schlitz közleményében.

Az Európai Parlament 2021 márciusában fogadta el azt az állásfoglalását, amelyben Brüsszel felszólította az EU tagállamait, hogy mielőbb számolják fel – nemzeti hatáskörben kidolgozott és elfogadott törvények erejével – az átnevelő kezeléseket. Az Európai Unióban Németország és Franciaország már eleget tett a kérésnek.

Az unióból kilépett Nagy-Britannia szintén idén számolta fel a reparatív terápiákat, azonban a szigetországban a tiltás csak a homoszexuális, leszbikus, biszexuális emberek átnevelésére vonatkozik, a transzneműekre nem. Ez pedig hatalmas felháborodást váltott ki több mint száz brit LMBTQ-szervezet körében. A brit kormány álláspontja ugyanis, hogy külön akar foglalkozni azoknak az átnevelő terápiáknak a kérdésével, amelyek nem pusztán a szexuális irányultságot akarják befolyásolni, hanem a nemi identitászavart is.

Forrás: Lalibre.be, Bbc.com

Bevezethetik a menstruációs szabadságot Spanyolországban

Jövő kedden szavaz a spanyol miniszterek tanácsa az új abortusztörvényről, mely már 16 éves kortól lehetővé teszi a terhesség megszakítását, szülői engedély nélkül is. Továbbá havonta biztosítja a nőknek a háromnapos menstruációs szabadságot, amely igény szerint öt napra hosszabbítható. Amennyiben a törvényt elfogadják, Spanyolország lesz Európában az első állam, ahol a nők extra szabadságot kaphatnak menstruációjukra hivatkozva.

Szintén három nap munkaszünetet kaphatnak majd az abortuszon átesett nők is. Akik viszont úgy döntenek, hogy gyermeket vállalnak, a 36. héttől fizetett szülési szabadságra mehetnek majd. Az abortusztörvény kimondja, hogy az iskoláknak kötelességük lesz a menstruációhoz szükséges higiéniai eszközök ingyenes biztosítása a diáklányoknak, az üzletekben pedig eltörlik az ilyen típusú termékek áfáját. A tervezet még nem végleges, a kormány szerint vannak benne vitatott részek, ezért jövő hétig még változtathatnak néhány előíráson. Irene Montero esélyegyenlőségi miniszter már korábban beszámolt arról, hogy az új törvény lehetővé teszi majd a nőknek, hogy bármelyik állami kórházban hozzáférhessenek a terhességmegszakítás lehetőségéhez. Emellett egyetlen orvos sem kérhet tőlük háromnapos gondolkodási időt. Az új norma tervezete érinti a béranyaságot is, amit Montero a nők elleni erőszak egyik formájának tart: betiltják és szankcionálják az ilyen típusú ügynökségi reklámokat. Sőt a spanyol bíróságok büntetőeljárás alá vonhatják majd azokat a párokat, akik külföldre mennek, hogy egy olyan nőt találjanak, aki kihordja a gyermeküket.

Forrás: Elpais.com

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)