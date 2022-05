Lapozó: Kevesebb bérpótlékot kaphatnak azok a portugál orvosok, akik abortuszon átesett pácienseket kezelnek

Haza akarnak menni Spanyolországból az ukrán menekültek

A katalán városban befogadott menedékkérők szerint a spanyolországi álláslehetőségek korlátozottak, az eljárások lassúak, a segélyeket is korlátozottan kapják meg, továbbá hozzátették, hogy a nyelvi akadályok miatt nehezen boldogulnak. Emiatt a legtöbben szeretnének inkább hazamenni Ukrajnába, vagy Lengyelországban és Romániában próbálnának szerencsét. A legtöbb ukrán menekült már fel is vette a kapcsolatot a gironai segélyszervezetekkel, hogy segítsenek nekik a visszautazásban. Úgy vélik, hogy Kelet-Európa bármelyik részén jobban tudnának érvényesülni, mert mind a kulturális, mint a nyelvi szempontok kedvezőbbek. Az egyik helyi szervezet tájékoztatása szerint a családi befogadórendszer is egyre súlyosabb problémákkal küzd, mivel a befogadó családok közül többen nem tudják tovább eltartani az ukránokat, ezért nyomást gyakorolnának a kormányra, hogy cselekedjen és biztosítson megfelelő forrást a bajbajutottaknak.

Forrás: Lavanguardia.com

A flamandok többsége szerint csak az belga, aki Belgiumban születik

A flamandok több mint felének, 55 százalékának meggyőződése, hogy csak azok az emberek tekinthetők valódi belgáknak, akik Belgiumban születtek. A flamandok többsége szerint a bevándorlók sosem válhatnak igazi flamandokká és belgákká, derült ki az Antwerpeni és a VUB egyetemek kutatói által készített nagy mintájú, kétezer flamand megkérdezésével végzett felmérésből.

A flamandoknak még a szigorú különbségtétel ellenére is nagyon fontos kérdés a bevándorlók asszimilációja: 76 százalékuk szerint a nem nyugati bevándorlóknak alkalmazkodniuk kell a belga szokásokhoz, bele kell olvadniuk az ország kultúrájába. Az asszimiláció első és legfontosabb kritériuma az ország egyik hivatalos nyelvének megtanulása (Flandria esetében ez a holland nyelv), ezt követi a belga törvények tiszteletben tartása és az állampolgárság megszerzése.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a politikai baloldal az elmúlt évek alatt egyre szigorúbb elveket kezdett vallani a Belgiumba irányuló bevándorlással kapcsolatban.

A flamand lakosság ugyan támogatja az új befogadóközpontok építését, azonban a jobboldali szavazók inkább a „saját vallásukhoz” tartozó (ukrán) bevándorlókat fogadják jobb szívvel, és nem a Szíriából vagy Afganisztánból érkezőket.

Forrás: BRusselstimes.com, Lesoir.be

Biztonsági kamerarendszerrel szerelik fel Tanger utcáit

Az észak-marokkói kikötőváros, Tanger városvezetése közös projektet indít, új biztonsági kamerarendszert épít ki a rossz közbiztonság javítása és a terjedő bűnözés megfékezéséért.

A tervek szerint 300 új kamerával egészítik ki a már meglévő – ám nem elég hatékony – biztonsági rendszert. A projekt költségvetése kétmillió marokkói dirham, azaz hozzávetőleg 72 millió forint. Hetvenhat kamerát szereltek fel a tangeri rendőrkapitányságot övező utcákban, a maradék, több mint kétszáz megfigyelőeszközt közterületeken helyezik ki, kiépítve a rendőrségi központból való megfigyeléshez szükséges optikai kábelrendszert is. Az új kamerarendszer a bűnüldözésen kívül a közlekedésirányítást is segíti majd a nagy forgalmú kikötővárosban.

Forrás: Bladi.net