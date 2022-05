Lapozó: Ukrajna követeli az orosz nagykövetségek utcáinak névváltoztatását

Egyre több a fallal elkerített lakóövezet a franciaországi nagyvárosokban

Kapu mögé zárt közösségeknek nevezik azt a jelenséget, amely az USA, Dél-Afrika és Brazília után már Franciaországban is, elsősorban a bűnözés sújtotta nagyvárosokban terjed. Egyes körzetek lakóközösségei – azaz például egész utcák – zárt kapuval, áthatolhatatlan kerítéssel, fallal veszik körül magukat, biztonsági kamerákkal pásztázzák a bejárat és a kerítések környékét, hogy így védjék meg magukat a bűnözéstől. Bár a jelenség Franciaországban már nem új, de még nem is olyan elterjedt, mint az Amerikai Egyesült Államokban. A tendencia folyamatosan nő a rossz közbiztonságáról is híres Marseille, Nantes, Lyon, Bordeaux egyes városrészeiben, és már nem csak a jómódú, elit lakóövezetekben. A falakon kívül rekedt franciák és franciaországi lakosok nehezményezik, hogy nem tudják használni a közutakat a lezárt területek miatt, ezért gyakran útvesztőkön keresztül kell eljutniuk céljukhoz a megszokott útvonalak helyett.

Forrás: Radiofrance.fr

Belgium egy népszerű ukrán sör gyártásába kezd

A világ legnagyobb sörgyártó cége, a belga AB InBEV hétfőn megkezdte a népszerű ukrán sör, a Chernigivske belgiumi gyártását. A Chernigivske korábban is a sörgyártó óriás portfóliójába tartozott, azonban Ukrajnában állították elő. A Csernyihiv városából származó ital belga verziója is az eredeti recept és eljárás szerint készül, és egész Európában, valamint Dél-Amerikában is árusítják majd. Az AB InBEV közleménye szerint a forgalmazás teljes nyereségét – a vállalat reményei szerint legalább ötmillió eurót – az Ukrajnát támogató segélyszervezetek kapják meg, amelyet majd jótékony célokra fordítanak. A sörösdobozok külső megjelenése is az adománygyűjtést támogatja: a fémdobozon egy ukrán nemzeti zászló színeivel megfestett szív található, felirattal:

Minden doboz Ukrajna humanitárius erőfeszítéseit segíti.

Az AB InBEV már 2 millió dollár pénzügyi segélyt nyújtott Ukrajnának a háború kitörése óta, valamint 3 millió doboz ivóvizet szállított a térségbe. A mamutvállalat eközben továbbra is folyósítja 1812 ukrán dolgozójának a havi fizetését, annak ellenére, hogy az ukrajnai termelés leállt, és a dolgozók elhagyták Ukrajna területét.

Forrás: Brusselstimes.com