Lapozó: Franciaországban ingyenesen tanulhatnak franciául az ukrán menekültek

Több mint negyvenezer nő és lány él prostitúcióból Spanyolországban

A szocialista kormány a jobboldali Vox parlamenti kérdésére válaszolva számolt be arról, hogy mintegy 45 ezer ember él prostitúcióból, akiknek 90 százaléka emberkereskedelem áldozata. Hozzáfűzték, hogy Spanyolország a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott nő- és lánykereskedelem származási, tranzit- és célországa is egyben. Statisztikák szerint ráadásul a koronavírus-járvány miatti lezárások és egyéb korlátozások ellenére sem csökkent az őket érintő bűncselekmények száma. A kormány válaszában kiemelte, hogy a szexuális kizsákmányolás áldozatainak és a prostituált nőknek nincs lehetőségük jogaik érvényesítésére. A kormány ezért kiemelt feladatként tekint a védelmükre és több programot is indít, hogy segítsen rajtuk. Az egyik program pszichológiai támogatást nyújt, hogy az áldozatok fel tudják dolgozni a velük történt eseményeket. A másik a nők munkaképességének helyreállítására és megerősítésére törekszik, valamint több lehetőséget is biztosít számukra a lakhatáshoz. Az utolsó pedig egy átfogó segítő és helyreállítási program, amely a szexuális áldozattá vált lányok és serdülők védelmét célozza.

Forrás: 20minutos.es

Új TikTok-kihívás miatt adott ki riasztást a francia belügyminisztérium

Labello-kihívás címszó alatt terjed a francia fiatalok körében a legújabb és halállal végződő kihívás. A sokak által játéknak is nevezett feladat lényege, hogy a gyerekek vásároltatnak maguknak egy Labello márkájú szájápoló szőlőzsírt, majd amikor az elfogy, öngyilkosságot kell elkövetniük. A Twitterre is átterjedt kihívás miatt a francia belügyminisztérium ismét riasztást adott ki. A közösségi médiában arra figyelmeztetik a francia szülőket és a gyerekek mellett élő felnőtteket, hogy fokozottan figyeljenek a szőlőzsírt használó gyerekekre.

Forrás: bfmtv.com, twitter.com, twitter.com, twitter.com

Szíriai menekülteket fogad be Spanyolország

Összesen 201 ember, köztük 85 kiskorú érkezett pénteken a dél-európai országba Libanonból, a migrációs minisztérium által indított nemzeti letelepítési program keretében. A spanyol kormány célja, hogy kimentse az embereket Szíriából, illetve más, háborús konfliktusban vagy humanitárius krízishelyzetben lévő országból. Az ENSZ egyik szervezetével együttműködve egyrészt új otthont, másrészt nemzetközi védelmet biztosítanak majd a kiszolgáltatott menekülteknek. A múlt héten érkezett több mint kétszáz fő már megkapta a menekültstátust, és az ország különböző régióiban helyezték el őket. Ezután tovább segítik a beilleszkedésüket mind gazdasági, mind szociális és egészségügyi szempontból is. Velük együtt már 581 ember kapott menedéket Spanyolországban 2022-ben. Év végéig pedig még legalább ugyanennyien érkeznek majd, mivel a kormány 1200 fő befogadását célozta meg 2022-ben.

Forrás: cope.es