Megugrott az ingatlanok ára az országba érkező oroszok és ukránok miatt Szerbiában

Válság ide vagy oda, mégis van pénz az új és a régebbi lakásokra is. A hivatalos adatok szerint összesen 1,6 milliárd euróért cseréltek gazdát az ingatlanok. Ez 22 százalékkal több, mint az ezt megelőző időszakban. A legtöbb lakás Belgrádban kelt el.

Luxuslakásokat vásárolnak a menekülők

A Kelet-Európában zajló háború kezdete óta felmérések szerint mintegy harmincezer orosz és ukrán költözött ideiglenesen Szerbiába. Ők főként azok, akiknek van pénzük lakást vagy házat bérelni, esetleg rokoni szálak fűzik őket a szerbekhez. Az országba érkezők készek arra, hogy a piaci árnál jóval magasabb összeget költsenek egy-egy ingatlanra – írja a V4NA.

A Kurir szerb napilap írása szerint ezek az emberek tömegesen bérlik ki és vásárolják meg a jól felszerelt, kitűnő helyen lévő luxuslakásokat Belgrádban és Újvidéken. Olyan szerb állampolgárok is vannak, akik az elmúlt években Oroszországban dolgoztak, de most a háborút követően inkább hazaköltöznének.

„Nem csökken a lakások bérlése iránti érdeklődés Belgrádban, sőt az utóbbi időben megfigyelhető, hogy nemcsak kivenni akarják azokat, hanem meg is vennék. Az Oroszországban szerzett pénzből szerbiai ingatlanokat vesznek, ezek között vannak olyanok is, akik az elmúlt években ott dolgoztak, most pedig hazatérnek szülőföldjükre”

– mondják az ingatlanpiaci szakértők.

kép: Pixabay

A lakások bérleti díja is emelkedik Belgrádban

Az oroszokat főként a drágább luxuslakások érdeklik Szerbiában. Az ingatlanosok szerint havonta akár kétezer eurót is hajlandók fizetni egy-egy jó helyen lévő és kiválóan felszerelt lakásért, de az olcsóbb eddig megfizethető ingatlanok ára is az egekbe repült. Egy lakás, amelyet pár hónapja még 400 euróért ki lehetett venni, most ennek duplájába, vagyis 800 euróba kerül. Sok orosz viszont nemcsak élni, hanem dolgozni is akar a szerb fővárosban. Az elmúlt két hónapban több programozó cég tette át a székhelyét Oroszországból a balkáni államba.

Kaća Lazarevic, az egyik fővárosi ingatlanközvetítő iroda képviselője szerint az oroszok és az ukránok csak azért érdekeltek még mindig inkább a bérlésben, mint a vételben, mert nagyon összetett a procedúrája annak, ha valaki külföldiként ingatlant akarna vásárolni az országban. A szakember szerint egyértelműen áremelkedést fog okozni a lakáskiadások piacán ez a nagy fokú érdeklődés, s ez a trend nemcsak Belgrádra, hanem Szerbia-szerte a nagyobb városokra érvényes lesz – olvasható a V4NA nemzetközi hírügynökség cikkében.

Orosz cégek Szerbiában

A szerbiai Gazdaságnyilvántartási Ügynökség adatai szerint 2022 áprilisában 107 olyan vállalatot nyitottak az országban, amelynek tulajdonosai orosz állampolgárok, emellett további 269 orosz vállalkozó tette át a székhelyét a balkáni államba. Becslésük szerint a háború kitörése óta mintegy 10 ezer számítógépes szakember hagyta el Oroszországot, közülük többen Szerbiába költöztek, ahol akár 3 ezer eurót is kereshetnek havonta, ezzel a szakmával a kezükben. Az ő megjelenésük az egyéb tényezők mellett, jelentősen hozzájárult az ingatlanpiaci árak emelkedéséhez.

Kik azok az oroszok és ukránok, akik Szerbiába jönnek?

A B92 hírportál szerint pontos adatok nincsenek arról, hogy Szerbiába mennyi orosz vagy ukrán érkezett. Többségük ugyanis nem menekültként jelenik meg az országban, hanem bevándorlóként, vagyis házat, lakást bérel vagy vásárol. Az életét egyik napról a másikra átszervezi a Balkánra. A weboldal beszámolója szerint az oroszok közül főként fiatal férfiak érkeznek, akik még nem töltötték be a 45. életévüket, míg az ukránok családdal jönnek.

Emellett egyre többen nyitnak bankszámlát a szerbiai pénzintézetekben, ennek ugyanis semmi akadálya sincs. A törvények szerint a külföldiek rendelkezhetnek dinár- vagy devizaalapú számlával is az országban. Ez vonatkozik természetesen a cégekre, valamint a magánszemélyekre is.

Fotó: Pixabay

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)