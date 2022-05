Nőnek öltözött férfi és dollármilliók bőröndben az ukrán határon

Az ukrán határőrség és a csempészek macska-egér harcában már eddig is olykor egészen elképesztő módszerekkel rukkoltak elő. Emlékezetes például az a tavalyi eset, mikor egy víztározó alatt futó, két kilométeres (!) csővezetéken csempészték a vodkát Moldovából Ukrajnába.

A háború azonban nemhogy kedvét szegte volna a bűnözőknek, de új lehetőségeket nyitott meg előttük.

Ilyenek például, hogy a humanitárius segélyek közé rejtik a csempészárut, vagy hogy átjuttatják a határon a hadköteles korú férfiakat.

Az ukrán határőrség is napi rendszerességgel számol be valamilyen nagy fogásról. Pénteken például az első módszerrel éltek: egy Olaszországból érkező teherautóban a segélyszállítmány közé rejtettek több ezer márkás gumicsizmát és papucsot. A sofőr azzal védekezett, hogy a kétmillió hrivnya (több mint húszmillió forint) értékű lábbeli is segély, csak „elfelejtette” feltüntetni a dokumentumokon.

Virágzik az embercsempészet is. Mivel a hadköteles (18 és 60 év közötti) ukrán állampolgárságú férfiak nem hagyhatják el az országot, – ez alól már a kettős állampolgárok magyar útlevele sem jelent kibúvót – sokan hamis okmányokkal, a zöldhatáron, sőt álruhával próbálkoznak. A szigorodó ellenőrzés, a nagyobb kockázat miatt megkérik az árát: a közelmúlt híradásai szerint egy lvivi lakos 12 ezer dollárt (4,3 millió forintot), egy Nagyszőlősön elfogott ember 20 ezer dollárt (7,2 millió forintot) kért el hamis igazolásokért. Olykor egészen megmosolyogtató módszerekkel élnek: például minap egy alig húszéves férfi azzal bukott le a határon, hogy hamis nyugdíjigazolvánnyal próbált kijutni.

Még márciusban pedig egy nőnek öltözött, kisminkelt és parókát viselő férfit tartóztattak fel a határőrök.

A harmincesztendős, kijevi férfi álcázásképpen még kisgyermekét is magával vitte egy babakocsiban, és felesége személyi igazolványát mutatta be, ám a hatóságokat nem sikerült megtévesztenie. Ilyenkor törvénytelen határátlépési kísérlet és hadkötelezettség alóli kibújás vétsége miatt kell felelnie.

Különösen a háború kirobbanásának első szakaszában volt jellemző az is, hogy sokan megpróbálták kimenekíteni vagyonukat az országból. Volt olyan, aki autójának elsősegélydobozába rejtett, illetve a testére ragasztott 320 ezer dollárt (115 millió forintot).

De még ő is kispályás ahhoz a márciusi esethez képest, mikor egy egykori ukrán képviselő feleségének Magyarországra tartó autójában több, készpénzzel színültig pakolt bőröndöt találtak.