„Az olajembargó mindent borítana, a villanyt, a fűtést, mindent, ami nélkül nem tudunk megélni”

Vannak, akik szerint a brüsszeli szankciók nem veszik figyelembe az emberek megélhetését, hanem pusztán politikai érdekeket szolgálnak. „Nekik az nagyon fontos, hogy szankcionálják az oroszokat és beleavatkozzanak a háború politikai oldalaiba. Azt gondolom, ennyire nem feltétlenül kellene” – fogalmazott Salamon Ákos.

A gazdák is aggódnak, ugyanis az elszabadult világpiaci árak miatt már most is sokkal többet fizetnek például a műtrágyáért, a növényvédő szerekért és a vetőmagért is, mint néhány éve. Ha ezekre még rájönne a megemelt árú üzemanyag, akkor sok helyen nem érné meg bevetni a földeket.

„A költségeink megtriplázódtak. Nagyon aggódunk, hogy mi várható, hogy mi történik, ha ez a hatósági ár megszűnik. Ez számunkra nagyon fontos és kétségbeejtő is” – mondta Szente Balázs őstermelő az M1-nek.

A malomiparban is súlyos következményei lennének az olajembargónak. A szállítási költségek az egekbe szöknének amellett, hogy a csomagolóanyagokból is hiány lenne.

„A zsákos alapanyag költségét is megnöveli, mert a zsákoknak az alapanyaga a kőolaj. Tehát ezzel mi most nagyon, egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülünk” – mondta Előházi Irén, az Egri Malom Zrt. vezérigazgatója az M1 Híradónak.

Ásványolaj-szövetség: az olajáremelés további áremelkedéseket generálhat

Az embargó révén drágább lesz az energia, ugyanis az orosz olajat csak drágább forrásokból lehet pótolni – fejtette ki a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára a Híradónak. Grád Ottó elmondta: a drágább energia minden termék és szolgáltatás árán meg fog látszódni.

„Egyensúlytalanság fog kialakulni a kőolaj világpiacán, hiszen a korábbi szállítási útvonalak átíródnak, felülértékelődnek, ennek következtében további áremelkedés is lehet. Nagyon nehéz kiszámítani a következményeit, hiszen ilyen szintű olajembargóra a múltban még nem került sor” – fogalmazott Grád Ottó.