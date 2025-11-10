Ígéretes válasz a növekvő energiaigényekre az SMR

Az orosz–ukrán háborúnak köszönhetően a megbízható, stabil és környezetkímélő energiaforrások szerepe egyre inkább felértékelődik, amelyre ideális példaként szolgál az atomenergia. A megállapítás nem újdonság, az egyik válasz azonban igen. A kis moduláris reaktorok (SMR-ek) a hagyományos atomerőművek kompaktabb, rugalmasabb változatai: legfeljebb 300 megawattos teljesítményű blokkok, amelyeket sorozatban, modulonként gyártanak és telepítenek. Ez a moduláris felépítés teszi lehetővé, hogy lényegesen gyorsabban és olcsóbban épüljenek meg, mint a hagyományos atomerőművek. Míg egy nagyerőművi blokk felépítése akár hat-nyolc évig is eltarthat, addig egy SMR-telep 2–3 év alatt is üzembe helyezhető – ismerteti az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmánya.

Az SMR jó vállasz lehet az energiaigények növekedésére idehaza is

(Fotó: Wang Jian/VCG / X07940)

Megjegyzendő, az atomenergetikában ugyanúgy szigorú előírásoknak kell megfelelnie minden méretű létesítménynek, ám nem csupán a megépülési, az ügyintézési idő is jóval rövidebb ezeknél a típusoknál.

Egyetlen modul akár egymillió háztartás villamosenergia-igényét is fedezheti, miközben több egység is összekapcsolható: például az amerikai NuScale fejlesztése 12 blokkot integrál egyetlen telephelyen. A technológia biztonsági és üzemeltetési szempontból is előrelépést hoz. Az SMR-ek passzív biztonsági rendszerekkel működnek, így kevesebb emberi beavatkozást igényelnek, és a hagyományos reaktoroknál ritkábban kell őket üzemanyaggal újratölteni – 3-7 évente, szemben az 1-2 éves ciklusokkal. A hatékonyabb tüzelőanyag-felhasználás mellett pedig nemcsak áramtermelésre alkalmasak, hanem hőellátásra, ipari felhasználásra vagy akár hidrogén előállítására. A technológia fejlődése tehát nem pusztán mérnöki kérdés – az is tét, hogy mindebből mi, magyarok mit profitálhatunk.

Magyarország és az SMR - ilyenekből állhat „Paks III”

A SMR-ek bevezetése nemcsak technológiai újítás, hanem kézzelfogható előny a magyar lakosság és vállalkozások számára. A legfontosabb hatás az energiaárakon lesz érezhető. röviden szólva adott egységnyi áramot atomerőművel lehet legolcsóbban megtermelni, és ez az SMR-ekre legalább ugyanennyire igaz.