Ígéretes válasz a növekvő energiaigényekre az SMR

Kompakt méretük ellenére a jövő egyik legígéretesebb válasza az energiaárak, ellátásbiztonság és klímacélok kihívásaira a kisméretű moduláris reaktorok. Az SMR 300 megawattos, kompakt atomerőművek gyorsabban, olcsóbban és biztonságosabban építhetők meg, mint a hagyományos blokkok – miközben egyetlen egység akár egymillió háztartás áramellátását is biztosíthatja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 17:34
atomerőmű, paks 2
Magyarországon szükség lehet harmadik erőműre, de az már nem Pakson épülne Forrás: Paks II.
Az orosz–ukrán háborúnak köszönhetően a megbízható, stabil és környezetkímélő energiaforrások szerepe egyre inkább felértékelődik, amelyre ideális példaként szolgál az atomenergia. A megállapítás nem újdonság, az egyik válasz azonban igen. A kis moduláris reaktorok (SMR-ek) a hagyományos atomerőművek kompaktabb, rugalmasabb változatai: legfeljebb 300 megawattos teljesítményű blokkok, amelyeket sorozatban, modulonként gyártanak és telepítenek. Ez a moduláris felépítés teszi lehetővé, hogy lényegesen gyorsabban és olcsóbban épüljenek meg, mint a hagyományos atomerőművek. Míg egy nagyerőművi blokk felépítése akár hat-nyolc évig is eltarthat, addig egy SMR-telep 2–3 év alatt is üzembe helyezhető – ismerteti az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmánya.

SMR, CHANGJIANG, CHINA - JULY 04: Aerial view of the construction site of Linglong-1 (ACP-100), the world's first onshore commercial small modular reactor (SMR), on July 4, 2024 in Changjiang Li Autonomous County, Hainan Province of China. (Photo by Wang Jian/VCG )No Use China.
Az SMR jó vállasz lehet az energiaigények növekedésére idehaza is
(Fotó: Wang Jian/VCG / X07940)

Megjegyzendő, az atomenergetikában ugyanúgy szigorú előírásoknak kell megfelelnie minden méretű létesítménynek, ám nem csupán a megépülési, az ügyintézési idő is jóval rövidebb ezeknél a típusoknál.

Egyetlen modul akár egymillió háztartás villamosenergia-igényét is fedezheti, miközben több egység is összekapcsolható: például az amerikai NuScale fejlesztése 12 blokkot integrál egyetlen telephelyen. A technológia biztonsági és üzemeltetési szempontból is előrelépést hoz. Az SMR-ek passzív biztonsági rendszerekkel működnek, így kevesebb emberi beavatkozást igényelnek, és a hagyományos reaktoroknál ritkábban kell őket üzemanyaggal újratölteni – 3-7 évente, szemben az 1-2 éves ciklusokkal. A hatékonyabb tüzelőanyag-felhasználás mellett pedig nemcsak áramtermelésre alkalmasak, hanem hőellátásra, ipari felhasználásra vagy akár hidrogén előállítására. A technológia fejlődése tehát nem pusztán mérnöki kérdés – az is tét, hogy mindebből mi, magyarok mit profitálhatunk.

Magyarország és az SMR - ilyenekből állhat „Paks III”

A SMR-ek bevezetése nemcsak technológiai újítás, hanem kézzelfogható előny a magyar lakosság és vállalkozások számára. A legfontosabb hatás az energiaárakon lesz érezhető. röviden szólva adott egységnyi áramot atomerőművel lehet legolcsóbban megtermelni, és ez az SMR-ekre legalább ugyanennyire igaz.

Amennyiben a fejlesztések hazai ipari bázison valósulnak meg, az új beszállítói láncokat és exportképes tudást is teremthet. Ezeket egybegyúrva pedig nemcsak technológiát vennénk, hanem mi magunk is képesek lennénk alkatrészeket, rendszerelemeket gyártani – ahogy ez a Paks II körüli ipari háttér esetében is látható volt. 

Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő már korábban is többször beszélt arról, harmadik atomerőmű is szükséges Magyarországon, az előbb leírtak alapján pedig ez igencsak realitás, és a múlt pénteki washingtoni találkozón is esett szó SMR-ek megépítéséről, ami az Egyesült Államokkal kötött megállapodás része.

Ami pedig magát az atomenergiát illeti, a kontinens célja egyértelmű: az atomenergia ne csak klímabarát alternatíva, hanem a gazdasági függetlenség egyik alappillére legyen. Magyarország ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan halad, és tudatosan építi be az új generációs nukleáris technológiát energiastratégiájába. A Hunatom és a lengyel Synthos Green Energy közös megállapodása a GE–Hitachi BWRX-300 típusú reaktor előkészítéséről fontos mérföldkő, hiszen ezzel hazánk közvetlenül kapcsolódik a legfejlettebb amerikai technológiához. Emellett a hazai szakemberek nemzetközi tapasztalatcseréken vesznek részt, az engedélyezési folyamatok előkészítése pedig már megkezdődött. A kormány célja, hogy Magyarország a térség egyik első olyan országa legyen, amelyben az SMR-technológia valós termelésbe állhat – a jelenlegi tervek szerint 2030 környékén.

Az SMR-technológia előnyei jól láthatók: stabil és kiszámítható áramtermelés, hosszú távon alacsonyabb árak, valamint biztonságos és klímabarát működés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

