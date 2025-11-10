üzemanyagkőolajMOLHernádi Zsolt

Hernádi Zsolt: Drasztikusan megdrágult volna az üzemanyag, ha nincs a washingtoni megállapodás

Hernádi Zsolt szerint fantasztikus hír a Mol számára, hogy Orbán Viktornak sikerült megállapodnia Donald Trumppal, így hazánk mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól. A Mol elnök-vezérigazgatója elmondta, az egyezség nélkül jelentősen emelkedtek volna a hazai üzemanyagárak, így viszont a vállalatnak lesz ideje megfelelően felkészülni az orosz olajról való leválásra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 17:46
Fotó: KALLUS GYÖRGY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sikerült elérni az elérhető maximumot a washingtoni Orbán–Trump-csúcstalálkozón, „ugyanúgy fogjuk tudni vállalni, hogy behozzuk az orosz típusú kőolajat a Barátság vezetéken. Nem kell azon törni a fejünket, hogy azonnal és rossz megoldást alkalmazzunk helyette” − fogalmazott Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a tárgyalások gazdasági következményeit illetően.

Hernádi Zsolt, Mol, benzinkút
Hernádi Zsolt szerint jelentős áremelkedést okozott volna a benzinkutakon, ha nem jön össze a washingtoni megállapodás (Fotó: Székelyhidi Balázs)

Hernádi az Indexnek nyilatkozva kiemelte, így a vállalatnak több ideje lesz felkészülni arra, hogy nagyobb problémák nélkül leváljon az orosz olajról, ha hirtelen kellett volna átállni, az biztosan nagyobb ármozgást hozott volna a benzinkutakon. Hozzátette: ez jó hír a fogyasztóknak is, hiszen így ugyanazt a szolgáltatást ugyanolyan áron vehetik igénybe, amit már megszoktak.

A Mol elnök-vezérigazgatója úgy véli, ha véget érne az ukrajnai háború, az egyértelműen jó hatással lenne az üzemanyagárakra is, hiszen akkor visszatérhetnénk „a normál kerékvágásba”, aminek pozitív árhatása lenne.

„Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy térjünk vissza az eredeti állapothoz, ami Európában a nagy energiafogyasztó vállalatoknak életteret adott, és nem azt, ami most van, hogy el kell menniük Európából. Sorban zárják be a kapuikat, gyakorlatilag teljes versenyképtelenséggel néznek szembe. Ez senkinek nem jó. Ez nem jó Európának, nem jó Magyarországnak, nem jó a gazdaságnak, és végső soron nem jó az embereknek” – mondta Hernádi Zsolt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.