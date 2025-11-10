Hernádi Zsolt: Drasztikusan megdrágult volna az üzemanyag, ha nincs a washingtoni megállapodás

Sikerült elérni az elérhető maximumot a washingtoni Orbán–Trump-csúcstalálkozón, „ugyanúgy fogjuk tudni vállalni, hogy behozzuk az orosz típusú kőolajat a Barátság vezetéken. Nem kell azon törni a fejünket, hogy azonnal és rossz megoldást alkalmazzunk helyette” − fogalmazott Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a tárgyalások gazdasági következményeit illetően.

Hernádi Zsolt szerint jelentős áremelkedést okozott volna a benzinkutakon, ha nem jön össze a washingtoni megállapodás (Fotó: Székelyhidi Balázs)

Hernádi az Indexnek nyilatkozva kiemelte, így a vállalatnak több ideje lesz felkészülni arra, hogy nagyobb problémák nélkül leváljon az orosz olajról, ha hirtelen kellett volna átállni, az biztosan nagyobb ármozgást hozott volna a benzinkutakon. Hozzátette: ez jó hír a fogyasztóknak is, hiszen így ugyanazt a szolgáltatást ugyanolyan áron vehetik igénybe, amit már megszoktak.

A Mol elnök-vezérigazgatója úgy véli, ha véget érne az ukrajnai háború, az egyértelműen jó hatással lenne az üzemanyagárakra is, hiszen akkor visszatérhetnénk „a normál kerékvágásba”, aminek pozitív árhatása lenne.

„Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy térjünk vissza az eredeti állapothoz, ami Európában a nagy energiafogyasztó vállalatoknak életteret adott, és nem azt, ami most van, hogy el kell menniük Európából. Sorban zárják be a kapuikat, gyakorlatilag teljes versenyképtelenséggel néznek szembe. Ez senkinek nem jó. Ez nem jó Európának, nem jó Magyarországnak, nem jó a gazdaságnak, és végső soron nem jó az embereknek” – mondta Hernádi Zsolt.