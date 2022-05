Vég Márton nyugodtan szankcionálja az oroszokat

Utána pedig gondolkozzanak el azon, és magyarázzák el nekünk is, miért akarják, hogy Magyarország ugyanazt az utat járja, amit a második világháborúban, amikor részben a Német Birodalom nyomására, azt kényszerűen kiszolgálva, részben pedig ideológiai meggyőződésből (keresztesháború a bolsevizmus ellen) beléptünk a Szovjetunió elleni háborúba. Ami a liberálisok szerint nagyon rossz döntés volt. Szerintünk is, csak mi úgy gondoljuk, hogy utólag könnyű okosnak lenni, nyilván akkor sem hülyék ültek a kormányrúdnál, a rendelkezésükre álló információk alapján (nyugati katonai szakértők hat hetet adtak az oroszoknak a németekkel szemben – most sem árt az oroszokat leíró szakértői véleményeket fenntartással kezelni), a legjobb tudásuk szerint, a magyar nemzet érdekeit szem előtt tartva hozták meg a döntésüket – ami utólag végzetesnek bizonyult, de ezt előre nem lehetett látni.

Hogyan van az, hogy a mai liberálisok éppen azt kérik számon Orbán Viktoron, amiért Bárdossy Lászlót kivégezték, aki ellen az egyik vádpont éppen a Szovjetunió elleni, 1941. júniusi hadüzenet volt? Vagy mégis jó ötlet volt belépni a Szovjetunió elleni háborúba, és mégsem kellett volna kivégezni Bárdossy Lászlót? Kérem, valaki magyarázza el!

