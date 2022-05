Vajon Orbánéknak szól a lipcsei önkritika?

Youssuf Poulsen, a németek dán csatára szerint jobb védekezéssel valamennyi skót gól megakadályozható lett volna. A tavalyi Eb-n is látott támadó kritikája ha nem is egyértelműen, de Gulácsit és Orbánt is kritizálta. Végig hittünk magunkban, még a félidőben is, bár 2-0-s hátrányban voltunk, és ez nem a mi esténk volt. Jobb védekezéssel mindhárom gólt el lehetett volna kerülni – nyilatkozta az UEFA hivatalos weblapján Poulsen.

A lipcseiek honlapja Domenico Tedesco vezetőedzőt idézi, aki szintén nem volt kibékülve csapata védekezésével. – Túl könnyen ajándékoztunk gólokat az ellenfélnek. Mostanában ez jellemző ránk. Az első gól a semmiből jött, és a harmadik is elkerülhető lett volna. A gólunk után jól játszottunk és megvoltak a helyzeteink ahhoz, hogy 2-2-re végződjön a meccs.

Megmondom őszintén, a szurkolói légkör is megtette a hatását – ez volt a legjobb légkör, amit valaha tapasztaltam futballpályán. De ez csak az első tíz perc jogos magyarázata. Volt elég helyzetünk, Laimer vagy Dani Olmo fölé szállt bal lábas lövésére gondolok elsősorban.

Nehezen kezeljük ezeket a helyzeteket, amikor fizikálisan erős csapatok ellen kell játszanunk. Ezt láttuk nem is olyan rég az Union Berlin elleni találkozón. Jó munkát végeztünk az Atalanta ellen, különösen a visszavágón. De ma az ellenfél került ki győztesen a párbajból – mondta a lipcsei vezetőedző.

Borítókép: Orbán vezényelte a lipcsei védelmet Glasgowban (Fotó: AFP)