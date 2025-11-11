SZÉP Kártyahidegélelmiszerélelmiszer forgalom

Így segíti a további fogyasztást a Szép-kártya

Érdemi hatása lehet a kiskereskedelemben a Szép-kártya kibővített felhasználhatóságának. A hidegélelmiszer-vásárlás egy további és átmeneti könnyítés, de jól látható az is, hogy sokan az otthonuk felújításához is használták.

M. Orbán András
2025. 11. 11. 5:35
December elsejétől ismét vehetünk hidegélelmiszert SZÉP-kártyával Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Érezhető többletnövekedést hozhat az élelmiszer-forgalomban az, hogy átmenetileg ismét lehet hidegélelmiszer-vásárlásra is használni a Szép-kártyákat. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője lapunk megkeresésére elmondta, a számlákon még pihenő összeg is jelentős. A nagyságrendek áttekintéséhez érdemes a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményében felsorolt adatokat alapul venni, ezekből ugyanis látszik némi átrendeződés is.

szép-kártya
Jelentős összegek ragadtak be idén is, ám a Szép-kártya egy ideig ismét használható hidegélelmiszer-vásárlásra is
Fotó: MTI/Róka László

Az NGM közleménye szerint az idei első kilenc hónapban 338 milliárd forintot töltöttek fel a munkáltatók Szép-kártyára, amely 5,4 százalékos bővülést jelent. Ez mutatja, hogy a Szép-kártya népszerűsége mint béren kívüli juttatás nőtt az idei évben, több munkáltató élhet vele, illetve többen kínálhatnak a korábbinál nagyobb keretet a munkavállalók számára. Erre lehetőséget teremt a szeptember elején életbe lépett változtatás, amely a korábbi éves szinten 450 000 forintos felső határt 570 000 forintra emelte. A költések az utalásoknál nagyobb mértékben, 10,4 százalékkal nőttek és 361 milliárd forintot tettek ki, amit támogathatott a Szép-kártyák digitalizálása és a kártya népszerűségének növekedése is. Ez az emelkedés azt is jelzi, hogy a háztartások fogyasztási hajlandósága javult a tavalyi évhez képest, a rendelkezésre álló összegeket nagyobb arányban költik el és a korábbi időszakban a számlákon ragadt összegeket is fokozatosan felhasználják. Azonban, még ezzel együtt is 96,7 milliárd forint állt rendelkezésre a kártyákon szeptember végén. Mint ismert, a könnyítés december elsejétől él.

A Szép-kártya-költésekben látható némi átrendeződés az idei év során – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel. A KSH a turisztikai szálláshelyek vonatkozásában közli a beváltott Széchenyi-pihenőkártya értékét. Ez az idei első kilenc hónapban 33,8 milliárd forintot tett ki, amely megegyezik a megelőző évi költéssel. Vagyis a szálláshelyeken arányaiban kevesebbet költöttek a magyarok, ez viszont összességében nem rontotta a szálláshelyek helyzetét, a turisztikai szálláshelyek bruttó szállásdíjbevétele 11,5 százalékkal volt magasabb a január-szeptemberi időszakban, mint a tavalyi évben, és meghaladta a 615 milliárd forintot. Ez utóbbi is mutatja, hogy a szállások döntő részben nem a Szép-kártyáról való költésekből élnek, az a szállásdíj bevételeiknek nagyságrendileg csak öt százalékát adja. Ugyanakkor sokan lehetnek, akik a költési lehetőség és a számlákon heverő összegek felhasználása miatt utaznak csak el, különben egyáltalán nem vagy csak Magyarországon belül nem nyaralnának – mutatott rá a vezető elemző. A szálláshelyek szerepének mérséklődése a teljes költésen belül jelzi, hogy történt átrendeződés az idei évben, a Szép-kártya felhasználhatóságának kibővítése például az otthonfelújítással is elősegíthette ezt a folyamatot. Ennek hatása megjelenhetett a bútor-, műszakicikk üzletek forgalmában, amelynek értéke az idei első három negyedévben 61 milliárd forinttal (8,4 százalékkal) 783 milliárd forint fölé emelkedett.

A számlákon még pihenő összeg is jelentős, viszonyításképpen a kiskereskedelemben az élelmiszer-forgalom az első fél évben havi átlagban megközelítette 474 milliárd forintot. A 96,7 milliárd forintos összeg elköltése, öt hónapra elosztva, négyszázalékos többletnövekedést generálhat az élelmiszer-forgalomban. Vagyis érdemi hatása lehet a kiskereskedelemben – emelte ki Molnár Dániel. Hozzátette, a kormányzati cél is ez lehet a most bejelentett lazítással, hogy a Szép-kártyákon parkoló összegek minél kevéssé ragadjanak be, minden háztartás a saját igényeinek, szükségleteinek megfelelően tudja felhasználni az összegeket, csapódjon le az a turizmusban, az otthonfelújítások terén vagy akár az élelmiszer-kiskereskedelemben. Ez pedig, támogatva a fogyasztást, elősegítheti a külső kereslet gyengélkedésének ellensúlyozását.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.