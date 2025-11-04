Új csúcsot döntött a Szép-kártya, egyre többet költenek a magyarok

A Széchenyi-pihenőkártya (Szép-kártya) az idei ősz első hónapjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a költések összege közel 33,2 milliárd forintot tett ki, ami mintegy hét százalékkal szárnyalta túl a tavaly szeptemberi felhasználást. A kormány célja, hogy a Szép-kártya minél több magyar család belföldi kikapcsolódását támogassa.

A legtöbb bevételt szeptemberben is a balatoni szálláshelyek köszönhették a Szép-kártyának. Fotó: Shutterstock

Így erősítette a turizmust a Szép-kártya

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint idén szeptemberben három százalékkal nőtt a feltöltések összértéke is az előző év azonos időszakához képest így, elérte a 27,4 milliárd forintot.

Az év kilencedik hónapjában az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 159 ezer helyszínen használhatják Szép-kártyájukat, ami 7,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A legtöbb bevételt szeptemberben is a balatoni szálláshelyek köszönhették a Szép-kártyának, ahol a belföldi szálláshelyi költések hét százalékát ez a fizetőeszköz biztosította. Bevételeiket legnagyobb arányban a Gyula és térsége turisztikai térségben köszönhették a szálláshelyek a Szép-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi bevételek 11 százalékát egyenlítették ki ezzel a kártyával. A szálláshelyi Szép-kártyás költések szeptemberben Pécs–Villány térségben nőttek a legnagyobb mértékben 15 százalékkal.

A Szép-kártya az idei ősz első hónapjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 szeptemberében több mint 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 8,3 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A belföldi vendégek száma meghaladta a 781 ezret, ami a tavalyihoz képest 5,3 százalékos növekedést jelent. A vendégéjszakák száma több mint 3,8 millió volt, ebből a belföldi vendégek közel 1,7 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken.

A hazai turizmus további erősítése érdekében a kormány 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül.