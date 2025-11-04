idegenforgalomSzéchenyi Pihenő Kártyaturizmus

Új csúcsot döntött a Szép-kártya, egyre többet költenek a magyarok

Ősszel tovább erősödött a Széchenyi-pihenőkártya (Szép-kártya) használata a magyarok körében, szeptemberben már csaknem 33,2 milliárd forintot költöttek Szép-kártyáról, hét százalékkal többet, mint tavaly. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy szeptemberben 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken. Hamarosan pedig ismét lehetőség lesz hideg élelmiszer vásárlására is felhasználni a Szép-kártya összegét.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 10:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Széchenyi-pihenőkártya (Szép-kártya) az idei ősz első hónapjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a költések összege közel 33,2 milliárd forintot tett ki, ami mintegy hét százalékkal szárnyalta túl a tavaly szeptemberi felhasználást. A kormány célja, hogy a Szép-kártya minél több magyar család belföldi kikapcsolódását támogassa.

SZÉP-kártya
A legtöbb bevételt szeptemberben is a balatoni szálláshelyek köszönhették a Szép-kártyának. Fotó: Shutterstock

Így erősítette a turizmust a Szép-kártya

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint idén szeptemberben három százalékkal nőtt a feltöltések összértéke is az előző év azonos időszakához képest így, elérte a 27,4 milliárd forintot. 

Az év kilencedik hónapjában az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 159 ezer helyszínen használhatják Szép-kártyájukat, ami 7,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A legtöbb bevételt szeptemberben is a balatoni szálláshelyek köszönhették a Szép-kártyának, ahol a belföldi szálláshelyi költések hét százalékát ez a fizetőeszköz biztosította. Bevételeiket legnagyobb arányban a Gyula és térsége turisztikai térségben köszönhették a szálláshelyek a Szép-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi bevételek 11 százalékát egyenlítették ki ezzel a kártyával. A szálláshelyi Szép-kártyás költések szeptemberben Pécs–Villány térségben nőttek a legnagyobb mértékben 15 százalékkal.

A Szép-kártya az idei ősz első hónapjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 szeptemberében több mint 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 8,3 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A belföldi vendégek száma meghaladta a 781 ezret, ami a tavalyihoz képest 5,3 százalékos növekedést jelent. A vendégéjszakák száma több mint 3,8 millió volt, ebből a belföldi vendégek közel 1,7 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken. 

A hazai turizmus további erősítése érdekében a kormány 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül.

Ismét vásárolhatunk hideg élelmiszert Szép-kártyával

Az év első kilenc hónapjában a Szép-kártya-feltöltések összértéke megközelítette a 338 milliárd forintot, ez 5,4 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakának eredményét. A Szép-kártyáról történő költések összértéke csaknem 361 milliárd forintot tett ki, ami 2024 január–szeptemberéhez képest 10,3 százalékkal volt magasabb.

Szeptember végén összesen mintegy 96,7 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon, hogy a magyar családok őszi és év végi pihenését támogassa. 

A kormány döntése értelmében 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a Szép-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is

– hívta fel a figyelmet az NGM, amely közleményében jelezte: a kormány ezáltal a Szép-kártyán keresztül a családok gondtalan pihenése és a hazai turizmus mellett a kiskereskedelmi fogalom bővülését is kiemelten támogatja.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.