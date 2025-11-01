árréscsökkentésszabályozáscsaládok védelme

Erős támaszt kapott az árréscsökkentés

Újabb lehetőség a felelős gazdálkodásra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 16:21
Fotó: Vémi Zoltán
Az árréscsökkentés meghosszabbítása valódi segítség a vásárlóknak és a dolgozó embereknek – írta sajtónyilatkozatában Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu Szakszervezet elnöke. Úgy vélte, a kormány döntése, amely december 1-jétől 14 új alapélelmiszerre is kiterjeszti az intézkedést, és 2026. február 28-ig meghosszabbítja, kézzelfogható eredményt hoz: az árak nem tudnak elszabadulni.

Bár a beszállítói árak emelkednek, a kereskedők csak legfeljebb 10 százalékos árrést tehetnek az érintett termékekre – szemben azzal az időszakkal, amikor ez 30-40-50 százalék is lehetett.

Ez azt jelenti, hogy ugyanezek a termékek most legalább 20–40 százalékkal olcsóbban kerülhetnek a vásárlókhoz, és ez valóban érzékelhető könnyebbséget jelent.

Különösen fontos és üdvözlendő, hogy 2026. április 30-ig a Szép-kártya hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható. Ez újabb lehetőséget ad arra, hogy a dolgozó emberek felelősen gazdálkodjanak a juttatásaikkal, és valóban a megélhetésük javítására fordíthassák azokat.

Ez az intézkedés stabilitást teremt, fékezi az inflációt és védi a tisztességesen dolgozó magyar emberek érdekeit. A multinacionális élelmiszer-kereskedelmi cégek alapvető feladata, hogy egyensúlyba hozzák boltjaik importárukínálatát a magyar élelmiszeripar termékeinek külföldön működő boltjaikba szállított exporttal.
Ezzel teret tudnak biztosítani a magyar termékek Nyugat-Európában történő nagyobb megjelenésének.

