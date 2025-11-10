Műholdpálya-használati szerződést írt alá egy francia céggel a 4iG

A 4iG SDT űr- és védelmi ipari vállalat és a francia Eutelsat, Európa egyik vezető többpályás műholdas szolgáltatója műholdpálya- és frekvenciahasználati szerződést írtak alá a HUSAT program geostacionárius távközlési műholdja, a HUGEO pályapozíciója és a hozzá kapcsolódó frekvenciahasználati jogok biztosításáról. Az Eutelsattal 2025 augusztusában kötött kötelező érvényű Együttműködési Megállapodást (MoU) követően aláírt szerződés a HUSAT program megvalósításának új szakaszát nyitja meg – jelezte a társaság hétfőn közleményben.

A szerződés értelmében az Eutelsat 15 évre kizárólagos licencet biztosít a 4iG SDT számára a szerződésben meghatározott geostacionárius pályapozíció használatára és az ahhoz tartozó frekvencia-erőforrásokra, ami lehetővé teszi, hogy a 4iG SDT a felbocsátást követően ezen az orbitális pályán üzemeltesse a HUGEO telekommunikációs műholdat. A pontos pályapozíciót és frekvenciajogokat, valamint a műholdak által lefedett területeket a vállalatok a szerződésben foglaltak szerint bizalmasan kívánják kezelni.

Együttműködésünk az Eutelsattal a HUSAT műholdprogram megvalósításának következő meghatározó mérföldkövét jelenti, emellett nemzetközileg is tovább erősíti a 4iG vállalatcsoport vezető technológiai szerepét a régióban. Ez a megállapodás is aláhúzza, hogy a magyar űripari törekvéseket és műholdprogramot a legnagyobb szereplők is elismerik, illetve lehetőséget látnak a partnerségre

– mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.

Az Eutelsat több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik a műhold-üzemeltetésben, jelenleg 34 geostacionárius és mintegy 600 alacsony pályás műholddal biztosít műholdas kommunikációs szolgáltatásokat világszerte, együttműködésben a nemzetközi és a francia szabályozó hatóságokkal.

A HUSAT program a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A HUSAT keretében a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony Föld körüli pályán keringő, nagy felbontású földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani és a műholdak élettartama során üzemeltetni.