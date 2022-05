Szijjártó: Magyarország és Üzbegisztán széles körű együttműködési programot indít

Magyarország és Üzbegisztán együttműködési programot indít a nukleáris energia, a vízgazdálkodás és mezőgazdaság, valamint a határvédelem területén, ami lehetőségeket nyit a magyar cégeknek a gyorsan fejlődő közép-ázsiai országban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Taskentben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Magyar–Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság hetedik ülését követő sajtótájékoztatón rámutatott, hogy hatalmas fejlesztések zajlanak Üzbegisztánban, ezek többsége ráadásul olyan ágazatokban, amelyekben a magyar technológiák a világ élvonalában vannak.

Ezért széles körű együttműködési program indul, amely megnyitja a lehetőséget a versenyképes magyar vállalatok számára, hogy a rendkívül gyorsan növekedő üzbég piacon érjenek el sikereket

– közölte.

Tájékoztatása szerint az egyik fő terület a nukleáris energia: az Üzbegisztánban tervezett újabb erőmű magyar hűtési technológiával épülhet meg egy 300-400 millió eurós projekt részeként. Emellett Magyarországon képezhetnek üzbég nukleáris szakembereket, amit az is elősegít, hogy az eddigi száz helyett 170 ösztöndíjas helyet fognak biztosítani üzbég diákoknak a magyar felsőoktatásban. Aláhúzta: az atomenergia Magyarország ellátásbiztonsága szempontjából is kulcsfontosságú, az energiamix összeállítása pedig nemzeti hatáskör. Ezért fontos, hogy az Európai Unió többször is kimondta, hogy a nukleáris energia teljes mentességet élvez az Oroszországgal szembeni szankciók alól – tette hozzá.

Szijjártó Péter a második együttműködési területet a határvédelemben jelölte meg, különös tekintettel Afganisztán közelségére.

Leszögezte: „fontos európai érdek, hogy megelőzzük újabb migrációs hullámok kiindulását, amelyek lehetőséget biztosítanak a terrorizmus és a szélsőséges ideológiák terjedésére is”. Ennek kapcsán szorgalmazta, hogy az Európai Unió duplázza meg a közép-ázsiai országok határvédelmére szánt támogatásai összegét. Érintette a vízgazdálkodás és mezőgazdaság területét is, amelyekben szerinte a magyar technológia ugyancsak élvonalbeli. Hozzátette, már megszületett a megállapodás a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) aszálymegelőzési intézetének létrehozásáról. A miniszter kiemelte, hogy a magyar–üzbég együttműködésből már eddig is mindkét fél sokat profitált, annak nagy jelentősége van gazdasági, biztonsági és technológiai szempontból is.

Kitért arra is, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom idén 48 százalékkal nőtt, miközben annak értéke már tavaly is meghaladta a 110 millió dollárt, a további bővülés érdekében pedig a magyar Eximbank 105 millió eurós hitelkeretet nyitott.

A felek az ülés jegyzőkönyve mellett aláírták a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramról szóló megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét, valamint egy turisztikai együttműködési szándéknyilatkozatot. Szijjártó Péter a nap folyamán találkozik az üzbég külügyminiszterrel, a befektetési és külgazdasági kapcsolatokért felelős miniszterelnök-helyettessel, a népegészségügyi miniszterrel, az innovatív fejlesztésért felelős miniszterrel, a felső- és középfokú oktatási miniszterrel, illetve a turisztikai és kulturális örökségért felelős miniszterrel.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az üzbegisztáni Taskentben 2022. május 4-én (Fotó: Facebook.com/Szijjártó.Péter.official)