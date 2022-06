A hollandok többsége azt szeretné, ha a menedékkérők saját régióikban kapnának menedéket

Mint mondta, alapítványa átfogó tervet dolgozott ki annak érdekében, hogy a menedékkérőket saját országuk szomszédos régióiban fogadják be. Hozzátette, hogy

a menedékkérők 85 százalékának nincsenek anyagi forrásai, hogy Hollandiába jöjjenek,

az alapítvány stratégiája azonban aktívan segítséget nyújt abban is, hogy a térségben lévő fogadó országból a saját országukba visszatérhessenek, amint az ismét biztonságossá válik.

A terv emellett azt is tartalmazza, hogy Hollandiába csakis olyan migráns munkavállalókat engedjenek be, akik alapvető fontosságú feladatokat látnak el, és olyan stratégiát is kínál, amellyel megelőzhetők a munkaerőpiaci feszültségek anélkül, hogy migráns munkavállalókat kellene alkalmazni

– idézte a hírportál Tom de Veer igazgatót.