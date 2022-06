Nem enyhül a Spanyolországra helyeződő migrációs nyomás

Hiába áldozta fel jó kapcsolatát Algériával Marokkó javára, így sem tudta csökkenteni a migrációs nyomást a spanyol kormány. Január 1-je és május 31-e között több mint 12 500 illegális bevándorló érkezett Spanyolországba, ami 16 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A belügyminisztérium ennek ellenére próbál optimista lenni, és kiemeli, hogy a növekedés üteme lassabb az egy évvel ezelőttihez képest.

A legtöbb migráns továbbra is a tengeren érkezik a dél-európai országba.

Több mint 11 ezren kötöttek ki valamelyik spanyolországi városban, főleg a Kanári-szigeteken, ahová 2021-hez képest ötven százalékkal több bevándorló érkezett az elmúlt hónapokban. Csak az elmúlt hétvégén több mint 220 főt húztak partra Fuerteventurán, Gran Canarián és Lanzarotén, de szerdán is érkezett egy hajó, akkor Tenerifére, melyen 38-an utaztak.

A Spanyolországot sújtó migrációs nyomás miatt Pedro Sánchez miniszterelnök márciusban jelentette be, hogy több évtizednyi semlegesség után elfogadja Marokkó Nyugat-Szaharára vonatkozó autonómiaterveit, és nem támogatja tovább a terület függetlenségi törekvéseit. Tette mindezt annak érdekében, hogy javítsa szélsőségesen megromlott viszonyát Rabattal.

A spanyol kormány még azt is vállalta, hogy ezzel a lépéssel magára haragítja Algériát, legfőbb földgázbeszállítóját, amely Nyugat-Szahara függetlensége mellett foglal állást.

Madrid bejelentése után Marokkó hajlandó volt tárgyalóasztalhoz ülni a spanyolokkal, és meg is állapodtak abban, hogy két év után újraindítják a Marokkóból Spanyolországba érkezett illegális bevándorlók hazatelepítését, sőt az úgynevezett szorosátkelési műveletet is folytatják, melynek segítségével több millió afrikai állampolgár mozgását segítik a két kontinens között. Rabat tavaly gyakorlatilag kérdés nélkül kidobta a projektből a spanyolokat azután, hogy orvosi ellátást biztosítottak a Nyugat-Szahara függetlenségéért küzdő Polisario Front nevű mozgalom vezetőjének. Ezzel egy időben több mint tízezer illegális bevándorlót engedtek át a marokkói hatóságok Ceuta autonóm városba, melynek súlyos következményei lettek. Az exklávé kénytelen volt a félsziget segítségét kérni, mert egyébként is leterhelt befogadórendszerük az összeomlás szélére került. Ceuta az egyetlen spanyol régió, ahol az év első öt hónapjában csökkent a tengeren érkezett bevándorlók aránya, csaknem 72 százalékkal.

Cserébe viszont majdnem 62 százalékkal többen sértettek határt a szárazföldön, igaz, ebbe a Melillába belépett migránsokat is beleszámolták.

Madrid és Rabat májusban megegyezett arról is, hogy két év lezárás után újranyitják a két autonóm város szárazföldi határait, fokozzák az ellenőrzéseket és megpróbálják előremozdítani a legális migrációt. Ezen a héten zajlott le a szabályozott határnyitás második szakasza, amelynek következtében 150 speciális engedélyű maghrebi állampolgár újra beléphet Ceutába, hogy dolgozzon.

Pedro Sánchez miniszterelnök június 8-án a parlament előtt számol be a Marokkóval kialakított új, gyümölcsöző kapcsolat első eredményeiről, valamint beszél majd arról is, hogy a békülés milyen hatást gyakorolt az elmúlt hetekben az Algéria és Spanyolország közötti viszonyra. José Manuel Albares külügyminiszter előzetesen már hangsúlyozta: igyekszik olyan feltételeket teremteni, amelyek segítségével összeegyeztethetővé válik majd a kétoldalú kapcsolat mindkét afrikai országgal.

Borítókép: Migránsokat mentenek meg egy hajóról (Fotó: AFP)