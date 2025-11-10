Ez a gyógytea a legjobb nyugtalanság, stressz és alvászavarok ellen

A komlótoboz – amit talán leginkább a sör hagyományos alapanyagaként ismerünk leginkább – a népi gyógyászatban régóta kedvelt szer nyugtalanság, stressz és alvászavarok ellen. Ezeknek a kicsi, aromás tobozoknak ugyanis olyan hatóanyagaik vannak, amelyek az idegrendszerre is kedvezően hatnak. Fontos azonban tudni, hogy gyógyászati célokra elsősorban a vadon termő komló tobozait használják, nyugodtan szedjünk mi is, ha találunk arra érdemes komlós területet. De nézzük, hogyan működik ez az apró gyógynövényrész, és hogyan lehet biztonsággal alkalmazni.

A komlótoboz természetes nyugtató és altató hatású gyógynövény/ Fotó: FotoHelin / Shutterstock

Mi rejlik a komlótobozban?

A komlótoboz (a Humulus lupulus) termése keserű anyagokat (humulon, lupulon), illetve illóolajokat, flavonoidokat és más vegyületeket is tartalmaz. Ezek közül a keserű anyagok azok, melyek nyugtató hatásúak, de az illóolajok aromája is elősegítheti az ellazulást, különösen ha párna vagy lazító fürdő formájában alkalmazzuk.

Hogyan használhatjuk a komlót nyugtatóként, „altatóként”?

Tea formában

Talán a legegyszerűbb módja az alkalmazásnak: 1 kávéskanálnyi szárított komlót forrázunk le körülbelül 2–2,5 dl vízzel, 10–15 percig pihentessük, majd amikor kihűlt, akkor fogyasszuk el. Este a leghatékonyabb, de panaszok esetén bármely napszakban akalmazható idegrendszerünk megnyugtatására. A forrázat íze kesernyés, ezért édesítetjük egy kevéske mézzel és citommal. A hatást nem rontja, de élvezhetőbbé teszi a komlótoboz teájának fogyasztását.

Komlófürdő

Ha egy stresszes nap után szeretnénk ellazulni, aligha van jobb, kellemesebb, mint egy finom, meleg komlófürdő. Egy tobozokkal teli lenzsákot tegyünk a fürdővízbe, hagyjuk, hogy kissé kiázzon belőle a hatóanyag. Természetesen kombinálhatjuk a komlót más gyógynövényekkel, levendulával, akár rózsával is. A vízből felszálló gyógynövények párájával terhes gőz segíti az ellazulást. Garantáltan jól alszunk utána.

Altatópárna

Készíthetünk kis zsákocskákat is, melyekbe néhány marék szárított komlótoboz teszünk. Rakjuk a zsákocskákat a párnánkra, közel az arcunkhoz. A zsákocskákból kiszálló illóolajokat belélegezzük, így fejtik ki hatásukat. A zsákokat, illetve a benne lévő tobozokat egy-két hetente cseréljük.