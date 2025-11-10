Csodájára járnak a húszéves lánynak, aki agy nélkül született + videó

Alex Simpsont az orvosok hydranencephaliával diagnosztizálták, ami azt jelenti, hogy szinte teljesen hiányzik az agya.

Technikailag a kisagya nagyjából az ujjbegyem felének megfelelő méretű – mondta Shawn Simpson, Alex édesapja a KETV Newsnak.

Az orvosok azt jósolták, hogy a

lány valószínűleg nem éli meg a negyedik életévét. Ehhez képest Alex most húszéves.

Shawn és Lorena Simpson a hosszú élet okát a szeretetben látja. Bár az omahai lány nem lát és nem hall, a szülők úgy érzik, érzékeli a jelenlétüket – írja a People.

Baby born with nearly no brain still alive 20 years later | Doctors said Alex Simpson wouldn’t live past the age of four. https://t.co/PzhsUL20F2 pic.twitter.com/rcWtcFMoWG — News 4 San Antonio (@News4SA) November 9, 2025

A szülők hite is nagy szerepet játszott abban, hogy a család átvészelte Alex kezdeti diagnózisát. – Húsz évvel ezelőtt féltünk, de a hit tartott minket életben – mondta Shawn.

Ő egy harcos

– fogalmazott a lány édesanyja.

A tudósok becslése szerint a hydranencephalia minden öt-tízezer terhességből egyszer fordul elő, és a Cleveland Clinic szerint

a betegség általában az első életévben halálos.

Alex azonban messze túlélte az orvosi várakozásokat, és rendkívüli példát mutat kitartásból és családi szeretetből.

