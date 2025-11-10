Csodájára járnak a húszéves lánynak, aki agy nélkül született + videó

Alex Simpsont az orvosok hydranencephaliával diagnosztizálták, ami azt jelenti, hogy szinte teljesen hiányzik az agya.
Technikailag a kisagya nagyjából az ujjbegyem felének megfelelő méretű – mondta Shawn Simpson, Alex édesapja a KETV Newsnak.
Az orvosok azt jósolták, hogy a
lány valószínűleg nem éli meg a negyedik életévét. Ehhez képest Alex most húszéves.
Shawn és Lorena Simpson a hosszú élet okát a szeretetben látja. Bár az omahai lány nem lát és nem hall, a szülők úgy érzik, érzékeli a jelenlétüket – írja a People.
A szülők hite is nagy szerepet játszott abban, hogy a család átvészelte Alex kezdeti diagnózisát. – Húsz évvel ezelőtt féltünk, de a hit tartott minket életben – mondta Shawn.
Ő egy harcos
– fogalmazott a lány édesanyja.
A tudósok becslése szerint a hydranencephalia minden öt-tízezer terhességből egyszer fordul elő, és a Cleveland Clinic szerint
a betegség általában az első életévben halálos.
Alex azonban messze túlélte az orvosi várakozásokat, és rendkívüli példát mutat kitartásból és családi szeretetből.
