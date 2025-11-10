Nem kap elég lájkot? Lehet, hogy túl szép

Szexszel bármit el lehet adni az ősi Marketing Mantra szerint. A fogyasztói magatartást tanulmányozó kutatók rengeteg bizonyítékot láttak erre: kimutatták, hogy a vonzó modellek és szóvivők megbízhatóan felkeltik a figyelmet, növelik a kattintásszámot, kívánatosabbnak mutatják a terméket – akármi is legyen az.

Egy új kutatás azonban árnyalja a képet és azt sugallja, hogy a számtalan influenszerrel teli digitális világban a túlzott vonzerő éppenséggel visszaüthet – ráadásul pont a fitnesz területén.

Laboratóriumi kísérletek sorozatával tesztelték és „a szépség visszaütő hatásának” nevezték el a jelenséget.

A Daytoni Egyetem kutatói több száz résztvevőnek mutatták be kitalált fitneszinfluenszerek – fitfluenszerek – Instagram-bejegyzéseit. A kísérletben részt vevőknek arról kellett nyilatkozniuk, hogy mely posztok nyerték meg őket, és melyiket kezdenék követni.

Fitfluencerek Instagram-bejegyzései (2025. február) a kutatásban: a képen balról jobbra Michelle Lewin (15,9 millió követő), Simeon Panda (8 millió követő) és Pamela Reif (9,1 millió követő) látható.

Forrás: Wiley Online Library

A kutatás adatai meglepő módon azt mutatják, hogy a rendkívül vonzó fitneszinfluenszerek sokkal kevesebb lájkot és követőt kapnak, mint mérsékelten vonzó társaik:

az elemzők szerint ez azért alakulhat így, mert az emberek kevésbé tartják őket rokonszenvesnek.

Az influenszer hangvétele is fontos. Ha az átlagon felül vonzó külsejű influenszerek szerények voltak és megosztották problémáikat, kihívásaikat és akár a fitneszbeli hiányosságaikat, nőtt a lájkjaik száma. Ellenben, ha tehetségükkel vagy kivételes elkötelezettségükkel dicsekedtek, zuhanórepülésbe kezdett.

Ez arra utal, hogy az alázat, a szerénység hatékony kommunikációs eszköz lehet.

Sajnos a nők vannak igazában bajban

Mindez új szempontokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a szépség miként befolyásolja online jelenlétünket.

Tehát úgy tűnik, hogy a nem igenis számít – csak éppen ellenkezőleg, mint gondolnánk. Egy követéses tanulmányból kiderült, hogy a nagyon vonzó női fitneszinfluenszerek erősebb negatív visszhanggal szembesültek, mint a szintén átlagon felül jóképű férfi kollégáik.