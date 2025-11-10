laktanyaE. coli baktériumMagyar Honvédségvárpalota

Fertőzött a víz két laktanyában

E. coli (Escherichia coli) baktériumot mutattak ki két várpalotai laktanya csapvizében. A fertőzés csak a laktanyák belső rendszerét érinti, de a város lakóinak is gondot okozna, ha a probléma a teljes hálózatra kiterjedne – közölte Campanari-Talabér Márta polgármester.

Napokkal ezelőtt a várpalotai Kossuth-laktanyában, majd a Mandulás-laktanyában mutatták ki az E. coli baktérium jelenlétét az ivóvízrendszerben – írja a Veol.

Mindkét esetben az E. coli fertőzés a belső hálózatot érinti, tehát a lakossági hálózat jelen állás szerint nem fertőződött meg. A városi vízhálózat biztonságáról több kontrollmintavétel is készült, eddig negatív eredménnyel,

a fertőzés egyelőre nem terjedt át a közösségi vízellátásra. 

Újabb mintavételekre kerül sor november 10-én.

A hatóságok hangsúlyozták: amennyiben változás történik, az önkormányzatot, valamint minden érintett közintézményt (óvodák, iskolák, szociális és egészségügyi intézmények) haladéktalanul értesíteni fognak, és megtörténnek a szükséges intézkedések.

Szükség esetén lajtos kocsik és palackos víz biztosítja majd az ellátást.

Egyelőre azonban bizakodásra ad okot, hogy a várpalotai városi ivóvízhálózatból vételezett víz fogyasztásra alkalmas, és a helyzet stabil. A fejleményeket továbbra is figyelemmel kísérik – közölte Campanari-Talabér Márta a Facebook-oldalán.

Az Escherichia coli (E. coli) baktérium jelenléte az ivóvízben komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A baktérium bizonyos törzsei súlyos gyomor- és bélrendszeri megbetegedéseket okozhatnak, például hasmenést, hányást, lázat és egyes esetekben veseproblémákat is kiválthatnak. A fertőzés különösen veszélyes lehet a gyermekekre, idősekre, valamint a legyengült immunrendszerű emberekre nézve. Ezért is kiemelten fontos a szennyezett víz azonnali kizárása a fogyasztásból.

