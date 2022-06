Az amerikai nagyvállalatok kifizetnék az „abortusz-túrát”

Az Egyesült Államok legfőbb bírói grémiuma pénteken kimondta, nem alkotmányellenes az abortusz tiltása, s amelyik szövetségi állam akarja, ezt törvénybe is iktathatja. Ennek okán pedig szinte polgárháborús hangulat alakult ki Amerika-szerte. Az érintett nők kétségbeesése akkora volt, hogy emellett munkáltatójuk sem mehetett el szó nélkül – legalábbis a gazdagabb részük. Nagy hirtelen azt találták ki, hogy

úgynevezett szükség-egészségügyi csomaggal egészítik ki szociális juttatásaikat, aminek keretében fedezik terhes kismama alkalmazottaik útiköltségét a legközelebbi államba, ahol nem tilos a művi terhességmegszakítás.

A cégek úgy vélik, reagálniuk kell a befektetők, az ügyfelek és az alkalmazottak irányából érkező nyomásra, olyan időszakban, amikor a vállalati értékek nem feltétlenül esnek egybe az állami törvények munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit is tartalmazó előírásaival.

Számos bank, technológiai cég és más vállalat jelentette be rögtön a pénteki ítélet után a dolgozói kedvezményt a munkavállalók családtervezésének támogatása érdekében. Legalábbis erre hivatkozott a Bank of America, a Goldman Sachs, a Citigroup és a JPMorgan Chase – olvasható a The Guardian napilap beszámolójában. A Microsoft még a végleges bírósági döntés előtt kiszivárgott tervezet hatására határozott a jótékonykodásról, s hasonlóképpen cselekedett a Facebook anyavállalata, a Meta is. Az Apple-dolgozók juttatásaiban pedig már eleve benne volt az egészségügyi okokból más államban való kezelésre utazó dolgozók útiköltség-térítése.

A szórakoztatóipar sem akar lemaradni a húzóágazatok mögött: a Disney, a Condé Nast, a Warner Bros Discovery és a Netflix is úgy érezte, költségtérítéssel nekik is támogatniuk kell a magzatelhajtást.

Miközben azonban a nagyvállalatok ily módon képesek enyhíteni a legfelsőbb bíróság döntését, nem biztos, hogy nincs aggodalomra okuk azoknak a várandós hölgyeknek, akik a cégektől alacsony adókat szedő államban dolgoznak, ahol már érvényben vannak bizonyos korlátozások, vagy teljes egészében tiltott az abortusz. Itt van például Texas vagy Missouri, amely fennen hirdeti adózás- és vállalkozáskönnyítő intézkedéseit, amelyek révén olyan multicégeket vonzott oda, mint az Oracle, a Hewlett-Packard, a Tesla, a Fecebook, az Amazon és az Apple.

Ezek az államok most szembekerülhetnek az odatelepült vállalatokkal és ezek vállalati értékeivel, s ezzel veszélybe kerülhet a szigorú államok képessége új üzletek, alkalmazottak és beruházások vonzására.

S ennek tudatában vannak az abortuszt tiltó államok politikusai is. Texas törvényhozásának egyik képviselője már korábban értesítette a Citigroupot, hogy törvénytervezetet terjeszt be mindazon vállalatok kitiltására az állam területéről, amelyek anyagilag támogatják alkalmazottjaik abortuszát. St. Louis polgármestere is beismerte, ezentúl nehezebb lesz új cégeket a városba vonzani, Kansas City első embere pedig egyenesen arról számolt be, hogy egy letelepedés előtt álló társaság már vissza is táncolt.

Sok nagyvállalat azonban – köztük a McDonald’s, a PepsiCo, a Coca-Cola, a General Motors és az Egyesült Államok legnagyobb munkáltatójának számító Walmart egyelőre csöndben van.

Az abortusz teljes körű tiltásának van azonban egy alkotmányos akadálya, amelyet Brett Kavanaugh, a legfelsőbb bíróság Donald Trump volt amerikai elnök által kinevezett társbírája is elismer. Szerinte ugyanis az alaptörvénybe ütközne, ha bármely szövetségi állam utazási korlátozásokat léptetne életbe a vállalati útiköltség-támogatások meggátlása érdekében.

Borítókép: a legfelsőbb bíróság abortuszról szóló döntése ellen tiltakoznak New Yorkban 2022. június 24-én (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)