Lapozó: Belgiumban két hónap alatt több ezer migráns kapott belga állampolgárságot

Olaszország megkapta az engedélyt a gáz árának maximalizálására

Elégedetten tért haza Mario Draghi olasz miniszterelnök a brüsszeli csúcsról, mivel megkapta az engedélyt a gáz árának maximalizálására. A kormányfő szerint Olaszország számára is sikeresen zárult a kétnapos csúcs, ugyanis átmeneti időre szabályozhatja a gáz árát. Draghi rendkívüli eredményként könyvelte el az Oroszországot büntető hatodik szankciós csomagról szóló megállapodás elfogadását, amelynek része az olajembargó életbe léptetése is. Elismerte, hogy az olasz kormány már egy ideje dolgozik az árplafon megvalósításán. Nemcsak a gáz árának, hanem a teljes energiaszektor tarifáinak átgondolása is elkerülhetetlen – hangoztatta Draghi. A legfontosabb kihívásnak azonban az élelmiszer-háború megnyerését nevezte meg. Elmondása szerint csak így lehetséges a humanitárius katasztrófa elkerülése. Draghi az olasz tengerészet segítségét is felajánlotta ahhoz, hogy kihozzák Ukrajnából az élelmiszerkészleteket.

Forrás: Agi.it