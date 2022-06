Lapozó: Felkészítik a belgákat az olajembargó következményeire

Páncélozott járműveket vásárol a spanyol kormány a kijevi spanyol nagykövetségnek

A miniszterek tanácsa kedden hagyta jóvá a járművásárlásról szóló megállapodást. A dokumentumban úgy fogalmaznak, hogy az ukrajnai háború miatt a kijevi helyzet kiszámíthatatlan, folyamatos fenyegetések állnak fenn, ez pedig befolyásolja a spanyol diplomáciai képviselet tevékenységét és működését. A Pedro Sánchez vezette baloldali kormány ezért úgy döntött, hogy közel 400 ezer euró értékben szerez be három páncélozott járművet, amelyekkel szükség esetén biztosítani tudják a követség dolgozóinak mozgását és egyben biztonságát is. Spanyolország április közepén, az oroszok Kijevből való kivonulása után nyitotta újra az ukrán fővárosban diplomáciai képviseletét, mely a háború miatt néhány hétig Lengyelországban üzemelt.

Csalások miatt romlik az olasz egyetemek nívója

Visszaélések tömkelegét tárták fel az olasz egyetemeken – olvasható a hír számos olasz napilapban. A hírek szerint egyre gyakoribb jelenség, hogy az egyetemi vezetőség úgy viselkedik, mintha saját tulajdona lenne az állami pénzekből fenntartott intézmény. A legfrissebb ellenőrzések arra is fényt derítenek, hogy több egyetemi professzor tölti be hivatalát úgy, hogy valójában még diplomája sincs. Mindezt 27–80 ezer eurós éves fizetésért. Eddig 191 állami egyetemen dolgozó, magas pozíciót betöltő gyanús hátterű személy ellen indított kivizsgálást az olasz rendőrség. Az olasz egyetemi közegekben a nepotizmus is széles körben elterjedt gyakorlat, tehát magas rangú köztiszteletben álló személyek családtagjaikat részesítik előnyben. Az érdemtelen ajánlásokkal nemcsak az oktatás színvonala romlik, mert számos felkészült szakmabeli ezért inkább külföldön keres tehetségéhez méltó szakmai lehetőséget.

