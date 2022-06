Lapozó: LMBTQ-villamos indult Lyonban

LMBTQ-villamos indult Lyonban

Szerda óta már utasokat is szállít Lyonban az a villamosszerelvény, amelyet teljes hosszában LMBTQ-tematikájú motívumokkal és színvilággal dekoráltatott ki Lyon városvezetése. A kék, zöld, sárga és rózsaszín színekben pompázó, csókolózó nőket és férfiakat is ábrázoló szerelvényt szerdán avatták fel és mutatták be a francia sajtó képviselőinek. A villamos Lyon T3-as és T4-es vonalán közlekedik majd egy éven keresztül. A Lyon Capital hírportál szerint „a különleges alkotás célja, hogy ünnepelje a nemi identitások és szexuális orientációk sokszínűségét, és hogy véget vessen az LMBTQ-identitású emberek elleni erőszakos támadásoknak”.

A városvezetők Morgane Fadanelli képregény-illusztrátort kérték fel a szerelvény dekorálására, „hogy a lyoniak még utazás közben is kulturális élményben részesüljenek” – közölte Bruno Bernard, Métropole de Lyon elnöke.

Forrás: lyoncapitale.fr , instagram.com

Borítókép: Az LMBTQ-villamos (Forrás: Instagram)