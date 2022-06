Lapozó: Romlik a járványügyi helyzet Olaszországban

Megerősítik a NATO déli szárnyát a spanyolországi Rotában

Pedro Sánchez spanyol kormányfő a NATO-csúcstalálkozó kezdete előtt a kormánypalotában fogadta Joe Biden amerikai elnököt, majd megbeszélésük egy kétoldalú együttműködési megállapodással zárult. Ennek értelmében a cádizi Rota haditengerészeti támaszpontján rombolókkal növelik az amerikai katonai jelenlétet. Információk szerint két hadihajó érkezik majd, melyekkel együtt már hat amerikai jármű és 1800 tengerész állomásozik majd a térségben. Az EFE Hírügynökség tudomására jutott, hogy ezek a rombolók már olyan eszközökkel vannak felszerelve, amelyek elengedhetetlenek a NATO ballisztikus rakétavédelmi rendszeréhez. Biden hangsúlyozta: az Egyesült Államok és Spanyolország elkötelezte magát amellett, hogy elmélyítik kapcsolataikat a biztonság és a védelem terén az orosz–ukrán háború miatt. Hozzátette, hogy Spanyolország nélkülözhetetlen partnere az észak-atlanti szövetségnek és hálás a szolidaritásáért, melyet a fenyegetések kezelésében tanúsít. A két vezető megegyezett abban is, hogy megerősítik Madrid és Washington együttműködését az illegális bevándorlás kezelésében, továbbá az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is.

Forrás: Rtve.es

Romlik a járványügyi helyzet Olaszországban

Aggodalomra ad okot a járványhelyzet Olaszországban. Háromhétnyi stabilitást követően emelkedni kezdett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek és az intenzív osztályon kezelt betegek száma. Az olasz járványügyi szakértők szerint számítani lehet arra, hogy ősszel újra oltani kezdik az 50 év feletti korosztályt. A hét elején 24 747-ről 83 555 főre emelkedett a regisztrált betegek száma. Utoljára a téli szezonban regisztráltak a jelenlegihez hasonlítható magas számokat. Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter figyelmezteti a lakosságot, hogy a koronavírus a nyári időszakban is komoly gondot jelent. A tárca vezetője szerint érdemes lenne már most megindítani az előkészületeket az őszi vakcinakampányra. A minisztérium tagjai továbbra is javasolják az egészségügyi szájmaszk használatát a munkahelyeken, és minden olyan helyen, ahol nincs lehetőség megfelelő szellőztetésre. Pierpaolo Sileri egészségügyi államtitkár becslései szerint a járványgörbe csúcsa két héten belül tetőzhet.

Forrás: Ansa.it, Lastampa.it