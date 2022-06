Lapozó: Harminchét éves csúcson a spanyol infláció

Oroszbarát hekkertámadás ért több norvég hivatalt

Ismert oroszbarát hekkercsoport támadt meg több norvég hatósági és digitális szolgáltatást, jelentette be a magát Killnetnek nevező társulás. Az információt a norvég külügyminiszter képével és a Mrs. Error szöveg kíséretében tették közzé. Egyes kormányzati webhelyek és digitális banki azonosítószolgáltatások működésében már most fennakadások tapasztalhatók. A bejelentett támadás célpontjai között szerepel a rendőrség és a migrációs hivatal is. A Reuters jelentése szerint a hét elején ugyanez a csoport túlterheléses támadást hajtott végre Litvánia ellen is, amit az orosz exklávé, Kalinyingrád ellen irányuló litván szállítási blokáddal magyaráztak.

Franciaországban már milliók szorulnak állami élelmiszersegélyre

A francia statisztikai hivatal, az Insee kedden publikált adatai szerint már két- és négymillió közé tehető azoknak az embereknek a száma, akik Franciaországban valamilyen típusú élelmezési segélyre szorulnak. A támogatás fajtái között szerepelnek az élelmiszercsomagok, a szociális élelmiszerboltok, az ételosztás és az élelmiszer-vásárlási utalványok. A segélyezettek 52 százaléka fiatal és aktív korú, 25–49 éves. A 65 éven felüliek mindössze tíz százalékot képviselnek.

A nők elsősorban az élelmiszercsomagok és a szociális boltok kedvezményezettjei (72 százalékban), a férfiak pedig az ételosztáson jelennek meg kiugró arányban (77 százalék). Csaknem kétszer annyi egyedülálló (42 százalék) szorul ingyenélelemre, mint az egyszülős háztartások (24 százalék) vagy a gyermekes családok (22 százalék).

Az Insee-felmérés mintájában – a kérdőív megválaszolásához elegendő francia nyelvtudással rendelkezők között – 44 százalék volt a migráns hátterű személy. Az intézet becslései szerint az élelmezésre szorulók hozzávetőleg 14 százaléka nem is beszél franciául. A segélyezettek csaknem hatvan százaléka havonta kétszer igényel segítséget, negyven százalékuk pedig már hetente egy vagy két alkalommal is. Ezenkívül a kérelmezők 55 százaléka már lakhatási támogatást is kap, 29 százalékuk munkakeresési támogatást, és csak 25 százalékuknak van bérből származó jövedelme.

