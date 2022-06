Nem indul újra a választásokon a leköszönő izraeli kormányfő

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök nem indul a következő országos választásokon – közölte a politikus szerda este. A leköszönő kormányfő bejelentette politikai pártja, a Jamina választott tagjainak, hogy nem kíván indulni a következő választásokon.

Miniszterelnökként mondott utolsó beszédében Bennett bejelentette azt is, hogy lemond pártja, a Jamina vezetéséről.

A Jamina új vezetője Ajelet Saked belügyminiszter lett. – Lojális katona maradok – fogalmazott Naftali Bennett.

Az izraeli képviselőknek szerda este kellett volna szavazniuk a parlament feloszlatásáról, de élénk belviták miatt egy nappal elhalasztották a voksolást. A parlament várható feloszlatása azt jelenti majd, hogy új választásokat írnak ki, amelyeket – a The Times of Israel című lap által idézett felmérések szerint – Benjamin Netanjahu és pártja nyerhet majd meg azzal hogy 58 bársonyszékük lesz a kneszetben. A már Saked vezette Jamina szerda este már közölte is, hogy támogatna egy jobboldali Netanjahu-kabinetet.

