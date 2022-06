Zelenszkij: Több mint kétezer kilométer szélesre nyúlt a frontvonal

Az ukrajnai frontvonal mostanra 2,5 ezer kilométer szélesre nyúlt, de az ukrán fegyveres erők mindenhol tartják a stratégiai kezdeményezést – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a hivatalos Telegram-csatornáján. „Az abszolút gonosszal van dolgunk. Így nincs más választásunk, mint továbbmenni. Fel kell szabadítanunk minden területünket, és kiverni a betolakodókat. Noha most már több mint 2,5 ezer kilométer a frontunk szélessége, érezhető, hogy a stratégiai kezdeményezés még a miénk” – idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál az államfőt. Zelenszkij fényképeket csatolt az üzenetéhez a frontról és Ukrajna lerombolt városairól.

Közben Oleh Szinyehubov, a keleti országrészben lévő Harkiv megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy az oroszok ismét csapást mértek a megyeszékhelyre, Harkiv városára.

Hivatala legfrissebb értesülései szerint négyen haltak meg, köztük egy gyermek, és tízen megsérültek. A helybeliek beszámolói szerint minden bizonnyal rakétatámadás volt, mert a légvédelmi szirénák nem szólaltak meg a városban. A rakéta, amelyet az orosz erők hétfőn lőttek ki Harkivra, eltalálta a metrót, aminek következtében egy alkalmazott megsérült, három vonat pedig megrongálódott – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda. Olekszandr Motuzjanik, a védelmi minisztérium szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy a tárca információ alapján legfeljebb hét belarusz zászlóalj tartózkodik most Belaruszban, az ukrajnai határnál, a breszti és a homeli területen.

Ez körülbelül 3,5-4 ezer főt jelent. Vannak ott azonban orosz csapatok is. A számukat nem mondom meg, de több településen szállásolták el őket

– tette hozzá a szóvivő.

Motuzjanik szavai szerint Belarusz teljes hadserege hatvanezer fős, de Aljakszandr Lukasena elnök ezt további húszezerrel szeretné növelni, ezért most aktívan toboroznak belaruszokat a hadseregbe. „Ezen túlmenően, tekintettel arra, hogy a belarusz fél jelenleg Oroszországot látja el az összes logisztikával, nagyon valószínű, hogy az oroszok gyorsan képesek lesznek további tartalékokat átvinni Belarusz területére, és esetleg offenzívát előkészíteni”– fejtette ki, hozzátéve, hogy Kijevben ennek előjelét egyelőre nem látják. Ukrajnának felkészültnek kell lennie egy esetleges második offenzívára Belarusz felől, ezért arra kényszerült, hogy továbbra is csapatokat tartson a térségben. Artem Dehtyarenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szóvivője közben arról számolt be, hogy orosz ügynököket lepleztek le az ukrán kormány hivatalában és az iparkamarában. Őrizetbe vették Kijevben a kabinet titkárságának egy osztályvezetőjét, valamint a kereskedelmi és iparkamara egyik igazgatóságának vezetőjét. A gyanú szerint a hivatalnokok különféle bizalmas információkat adtak át az oroszoknak az ország védelmi képességeiről az államhatár felszereltségéről, továbbá ukrán rendfenntartók személyes adatait.

Az igazságügyi minisztérium sajtószolgálata közben bemutatta, milyen körülmények között tartják a fogságba esett orosz katonákat. A tárca kiemelte, hogy mindenhol betartják a nemzetközi normákat, és elvárja, hogy az oroszok is betartsák ugyanezeket a szabályokat a náluk raboskodó ukrán hadifoglyokkal szemben.

A közlemény szerint az ukrán állami büntetés-végrehajtási szolgálat intézményeiben 51, hadifoglyok fogvatartására szolgáló helyet hoztak létre Ukrajna szinte minden régiójában, és egy tábort az ország nyugati részében. „A hadifogolytábort őrzik, és ott megfelelő életkörülményeket teremtettek a fogvatartottak számára, megszervezték orvosi ellátásukat is. Fontos, hogy a hadifoglyok dolgozzanak, és ne azzal töltsék idejüket, hogy a plafont bámulják. Famegmunkálással foglalkoznak, és az ukrán társadalom javát szolgálják” – fejtette ki Denisz Maljuszka igazságügyi miniszter. Az SZBU nyilvánosságra hozta egy elfogott orosz pilóta, a Wagner-csoport elnevezésű orosz magánhadsereg egyik tagjának videóra rögzített vallomását, amelyben egyebek mellett elárulta, hogy rajta kívül más zsoldosok is repülnek tízmillió dollár feletti értékű orosz vadászgépeken, nemcsak az orosz hadsereg hivatásos pilótái. Elmondta azt is, hogy a zsoldosok havi kétszázezer rubelt (1,4 millió forint) kapnak, és további „bónuszokat” a bevetések számáért és hatékonyságáért. A fogságba esett zsoldos egyébként három napot harcolt Ukrajnában, mert a gépét az ukrán erők lelőtték. Addig napi egy-két bevetést hajtott végre.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök közben a parlament elé terjesztette az emberi jogi biztos posztjára a jelöltet, miután a törvényhozás május végén menesztette a korábbi ombudsmant, Ljudmila Denyiszovát. Az új jelölt Dmitro Lubinec párton kívüli parlamenti képviselő.

Borítókép: Füst gomolyog a dél-ukrajnai Mikolajivban egy orosz tüzérségi támadás után, 2022. június 18-án (Fotó: MTI/AP/George Ivanchenko)