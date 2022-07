Forradalmat idéző hangulat uralkodik Hollandiában + videó

A Mozgástér blog már több cikkben foglalkozott a Great Reset terv részleteivel, amely a globalista elit neomarxista társadalomátalakítási projektje. Az EU most valósítaná meg ennek a Green New Deal névre keresztelt részét, amely az agrárszektor átalakítására is vonatkozik.

Miközben az ENSZ szerint világszerte 828 millió ember éhezik, a terv alapján az uniós termőföld tíz százalékát parlagon kell hagyni, a növényvédő szerek felhasználását a felére kell csökkenteni, az agrárium legalább negyedét biológiai termelésre kell átállítani, és ami a kis alapterületű országokat leginkább sújtja, hogy a nitrogén felhasználását akár 95 százalékkal kell csökkenteni. Alternatívák nélkül – teszi hozzá az Origó.