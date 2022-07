Előre a világkormányért! Éljen a Szép Új Világ! Éljen a Tripartit Bizottság (is)!

Mondhatnám azt is, némi iróniával: föl, föl, ti urai a földnek! Föl, föl, ti éhes elitek!

Bocsánat a túlzott állelkesedésért, de kénytelen vagyok önöket, kedves Olvasók, arról tájékoztatni, hogy a legfontosabb globális háttérerők csoportjai, szervezetei sorra-rendre tartják magasztos röptű összejöveteleiket, ahol sorra-rendre megvitatják, hogy milyen jövőt is szánnak nekünk – az immáron egyre misztikusabbá váló – mert egyre többször elhangzó – 2030-as évig.

Érdemes erre felfigyelnünk, mert e globális, nemzetek feletti testületek ilyen szoros „munkarendben”, egymást váltva még talán sohasem tanácskoztak.

És a mondandójuk pedig kísértetiesen egy irányba mutat. Erre nem pusztán fontos felfigyelnünk, hanem egyenesen muszáj ezzel szembenéznünk, ha a következő évek lehetséges történéseit meg akarjuk érteni, fel akarjuk fogni, s ne adj’ isten még tenni is akarnánk valamit ezek ellen – a saját életünk védelme érdekében.

Tehát a lényeg: a napokban összeült a Tripartit Bizottság is, amely szintén a globális uralmi körök egyike.

Röviden emlékeztetnék arra, hogy mely globális szervezetek azok, amelyekről egyfelől tudunk, másfelől meghatározó súlyuk van, harmadfelől pedig egységesen a világkormányzás létrejöttén bábáskodnak.

1920-ban alakult a Londoni Királyi Külügyi Intézet, másik nevén a Chatham House, melynek 75. születésnapi ünnepségén még a királynő is megjelent. Testvérintézménye az 1921-ben alakult New York-i Külkapcsolatok Tanácsa, amely kiadja a Foreign Affairs nevű, óriási befolyású folyóiratot. 1945-ben jött létre az ENSZ, ennek szakosított szervezeteként a WHO 1948-ban. 1954-ben szervezték meg az első Bilderberg-találkozót a hollandiai Bilderberg Hotelben (innen a név), 1971-ben alakította meg a Henry Kissinger-tanítvány, a német Klaus Schwab a Világgazdasági Fórumot. Említésre méltó még az 1973-ban alakult Tripartit Bizottság, amelyben meghatározó szerepet játszott David Rockefeller mellett Zbigniew Brzezinski volt nemzetbiztonsági főtanácsadó. 2007-ben pedig Soros György létrehozta a Külkapcsolatok Európai Tanácsát, amely a Council of Foreign Relations európai leányvállalataként működik, de jómagam leginkább az Európai Unió egyfajta deep state-jének, mélyállamának tekintem, ahol volt és jelenlegi uniós vezetők, a brüsszeli elit régi és mai tagjai vannak jelen, köztük egyébként többek között Bajnai Gordonnal.