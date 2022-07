Korlátozza az LMBTQ-termékek vásárlását az Amazon az Egyesült Arab Emírségekben

Szankciókkal fenyegette meg a vállalatot a kormány, ezért az Amazon korlátozta az Egyesült Arab Emírségekben az LMBTQ-témákkal kapcsolatos termékeket és keresési eredményeket a weboldalán.

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya július elsejéig adott határidőt az Amazonnak, hogy megfeleljen az elvárásoknak, és eltüntesse a weboldaláról a szexuális kisebbségekhez kapcsolódó tartalmakat. Az azonban nem volt egyértelmű, hogy a kormány milyen szankciókkal sújtaná a weboldalt. Az Egyesült Arab Emírségekben a homoszexualitás bűncselekménynek számít, akit szexuális kisebbséghez tartozónak ítélnek, azt pénzbírsággal és börtönbüntetéssel sújtják.

Az Amazon most arra utasította az érintett termékekkel foglalkozó csapatát, hogy távolítson el egyes terméklistákat, a vállalat keresési funkcióját kezelő csapatnak pedig több mint 150 kulcsszó találatait kellett elrejtenie. Ezen keresőszavak között szerepelnek az LGBTQ, Pride, closeted gay, trans flag, queer bross, melltartó leszbikusoknak és az LGBTQ iPhone-tok is. Számos konkrét könyvet is betiltottak, köztük Nagata Kabi My Lesbian Experience With Loneliness című könyvét, Maia Kobabe Gender Queer: A Memoir című kötetét és a Gay Bad Feminist című könyvet.

Az Amazon szóvivője a New York Timesnak elmondta, hogy

vállalkozásként továbbra is elkötelezettek vagyunk a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás mellett, és úgy gondoljuk, hogy az LMBTQ+ emberek jogait védeni kell. De mivel az Amazon áruházai világszerte elérhetők, nekünk is be kell tartanunk minden ország helyi törvényeit és előírásait, ahol működünk.

Az elmúlt években egyébként számos, a genderideológiát terjesztő nagyvállalat tett engedményeket a homoszexualitást kriminalizáló államok kormányainak: a Netflix műsorokat tett elérhetetlenné Szaúd-Arábiában vagy bizonyos jeleneteket cenzúrázott olyan országokban, mint Vietnam.