Lapozó: Robotfutárokat tesztelnek a spanyolországi Zaragozában

Újabb három erdő gyulladt ki Spanyolországban

A tűzoltók hétfőn körbekerítették és azóta is kontroll alatt tartják a Tenerifén, Kasztília és Leónban, valamint Galíciában kialakult tűzeseteket, azonban újabb erdők és bozótosok kaptak lángra Andalúziában, Valenciában, Navarrában és Kasztília–La Manchában. Az újabb természeti csapások miatt a magas szintű készenlét továbbra is érvényben marad a dél-európai ország területén, ahol az évszázad legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak most már hetek óta, a 40-45 fokos nappali hőmérséklet miatt. A sürgősségi szolgálatok hétfőn este több mint 220 lakást evakuáltak az andalúziai Almonte városában, csakúgy, mint Rocianában, ahonnan több lakót a helyi sportközpontba kellett átszállítani a lángok közelsége miatt. Eközben Granada közelében is kigyulladt az egyik erdő. Ott estére a tűzoltók mellett katonákat is mozgósítottak, valamint kilenc repülővel kezdték meg az oltást, hogy minél előbb körbekeríthessék a lángokat. Navarra különböző régióiból is bozót- és erdőtüzek kialakulását jelentették hétfő délután.

Valencia közösségben is több helyen gyulladt ki az erdő. Az Alcotas nevű településen ki kellett lakoltatni több embert, de ott viszonylag gyorsan sikerült elfojtani a lángokat, így este már mindenki hazatérhetett. Kasztília–La Mancha régióban csak hétfőn hat helyen lobbant fel erdőtűz, a legtöbb Ciudad Real tartományban, ahol a nap végéig hatezer hektár területen égett le a növényzet. A guadalajarai Humanesben további 2500 hektár pusztult el, és az ottani tűzeset miatt mintegy ezer embert kellett kilakoltatni.

Forrás: 20minutos.es

Francia infektológus: kicsúszhat a kormány kezéből az irányítás a majomhimlő-járvány felett

Folyamatosan nő a majomhimlős megbetegedések száma Franciaországban, hétfőn már 1700 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok. A főváros szomszédságában lévő Felső-Szajna megye Raymond-Poincaré de Garches egyetemi kórházának infektológusa, Benjamin Davido arra figyelmeztet, hogy szeptemberre kezelhetetlen mértékűvé válhat a járvány, ha a francia kormány nem áll elő egy megfelelő járványügyi stratégiával a majomhimlővel szemben. Davido szerint naponta legalább kétezer himlő elleni védőoltást kellene beadni a rizikócsoportok tagjainak, miközben Franciaországban jelenleg mindössze háromezer páciens kapja meg a szérumot hetente. Az ütemesen növekvő fertőzésszámokra reagálva a francia egészségügyi miniszter, François Braun hétfőn délután bejelentette, hogy kedden egy hatalmas oltóközpont nyílik meg a franciaországi járvány epicentrumában, a fővárosi régióban.

Forrás: bfmtv.com , bfmtv.com