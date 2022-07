Lapozó: Belgák százezrei szorulnak az élelmiszerbankok segítségére

Az évszázad legnagyobb erdőtüzei pusztítanak Spanyolországban

A félszigeten hetek óta szünet nélkül küzdenek a tűzoltók a különböző régiókban kialakult erdőtüzekkel, az elmúlt napokban pedig a kanári-szigeteki Tenerifén is hatalmas pusztításba kezdtek a lángok. Az Európai Unió erdőtüzeket figyelő rendszerének becslései szerint ebben az évszázadban még egyszer sem fordult elő annyi pusztító tűzeset Spanyolországban, mint most. Idén július 10-ig több mint 73 ezer hektár erdős-bozótos terület égett le. Ez a szám július 22-re majdnem elérte a 200 ezer hektárt. Utoljára az előző évszázadban, 1985-ben regisztráltak ekkora pusztítást, amikor 500 ezer hektár semmisült meg. Hétvégén Burgosban öt, Zamorában hat települést evakuáltak 2-es szintű tűzvész miatt. Ávila megyében 4500 hektárt perzseltek fel a lángok. A régió környezetvédelmi minisztériumának tájékoztatása szerint a tűzesetek többsége emberi felelőtlenség következménye. Tenerifén hatszáz embernek kellett elhagynia az otthonát, ott 2400 hektár terület veszett oda. Az északnyugat-spanyolországi Galíciában sem ért véget a munka, de a lángban álló területeket hosszú hetek után végre kontroll alatt tartják a tűzoltók. Ott több mint 31 ezer hektár pusztult el. Spanyolországban nem látni a jelenleg tomboló, idén már második hőhullám végét. A meteorológusok hétfőn a hőmérséklet további emelkedését jósolják úgy, hogy hétvégén a legmagasabb szintű riadót kellett kiadni Sevillában és Cádizban, mert több helyen stabilan 45 fokot mutattak a hőmérők.

Forrás: Rtve.es, Rtve.es

Belgák százezrei szorulnak az élelmiszerbankok segítségére

Az élelmiszerek és használt ruhák újraelosztásával foglalkozó brüsszeli nonprofit szervezet, a No Javel arról számolt be, hogy míg 2019-ben csak 21 tonna élelmiszert osztott szét közvetlenül a rászorulóknak és az őket támogató szervezeteknek, 2020-ban már ennek a mennyiségnek csaknem a hatszorosát, 120 tonnát, 2021-ben pedig már 250 tonnányi élelmiszert adományoztak. Két év alatt tehát a tizenkétszeresére emelkedett a No Javel által kiosztott segély mennyisége.

Az élelmiszerbankok országos szövetsége szerint 2021-ben havonta már 177 238 belgiumi rászorulóhoz juttatták el ezeket az élelmiszer-adományokat, 2022-ben pedig havonta kétezerrel nő a kérelmezők száma. Míg évekkel ezelőtt többnyire csak a munkanélküliek, a diákok vagy a más okokból kiszolgáltatott személyek fordultak az élelmiszerbankokhoz segítségért, két éve már az aktívan dolgozó kérelmezők is megjelentek: az egy keresetből élő családok vagy a részmunkaidőben dolgozó felnőttek, akik először a koronavírus-járvány miatt, később pedig az energiaár-robbanás miatt nem tudják egyedül előteremteni családjuk vagy saját maguk számára az élelmiszer árát. Az élelmiszerbankok előre egyeztetett időpontban fogadják a rászorulókat. Ennek oka, hogy sok segélyezettnek még azt is el kell magyarázni, hogy a számukra átadott élelmiszereket – padlizsánt, brokkolit, karalábét, póréhagymát – hogyan kell elkészíteni, mivel ezek az emberek korábban soha nem jutottak hozzá ezekhez a zöldségekhez.

Forrás: Rtl.be