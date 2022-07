Lapozó: Francia szakértők szerint közveszélyes a párizsi olimpia megnyitójának helyszíne

Kijárási korlátozások Franciaország-szerte a rendbontások miatt

A Lyontól délre fekvő Lorette település polgármestere, Gérard Tardy rendelettel tiltotta meg, hogy a köztéren tartózkodó személyek este hét óra és hajnali négy óra között csoportosan gyülekezzenek. A korlátozás a kettőnél nagyobb létszámú társaságokra vonatkozik, és a városban randalírozó fiatalok miatt kellett bevezetni. A polgármesteri hivatal indoklása szerint a kettőnél nagyobb létszámú csoportok 95 százalékánál ugyanis a baráti összejövetelek köztéri rendbontásban végződnek. A fiatalok szemetet dobálnak, köpködnek, motoron rodeóznak és más módon hangoskodnak, az utcákon kábítószert és alkoholt fogyasztanak, akadályozzák az épületek bejáratai előtt a lakók mozgását, provokálják, sértegetik és fenyegetik a védtelen embereket. A városvezetés a lakosok beszámolóit figyelembe véve hozta meg a döntést, a korlátozás október 31-ig lesz érvényben.

A múlt héten az északkelet-franciaországi Joinville polgármestere, Bertrand Ollivier ugyancsak éjszakai kijárási tilalmat vezetett be, amely este 11 és reggel hat óra között megtiltja a felnőtt kísérő nélküli, 16 évnél fiatalabb gyerekek számára, hogy a lakhelyüket elhagyják. Az alpolgármester, Sandrine Jean dit Pannel elmondta, az intézkedésre azért volt szükség, mert a háromezer fős városka életét megkeserítették az erőszakos kiskorúak bűncselekményei, mint a gyújtogatás, a lakóházak ablaküvegeinek a betörése és az épületek falfirkálása. A dél-franciaországi Béziers polgármestere, Robert Ménard már 2018-ban kijárási tilalmat vezetett be a kiskorú bandák megfékezésére, azonban a jogvédő szervezetek feljelentése nyomán a bíróság végül hatályon kívül helyezte az intézkedést.

Forrás: valeursactuelles.com , bfmtv.com , france3-regions.francetvinfo.fr ,francebleu.fr

Többé nem engedélyezik a dohányzást Barcelona tengerpartján

A katalán főváros kormánya múlt héten fogadta el végleg a teljes dohányzási tilalmat, amely e hét hétfőtől lép érvénybe. A rendelet kimondja, hogy tilos rágyújtani a parton ülve és a tengerben is. Ezt csak a tengerparti bárok, éttermek és büfék teraszain lehet mostantól megtenni. Ha valaki megszegi a szabályt, annak pénzbírsággal kell számolnia. A szabály az év minden időszakában érvényes lesz. A tilalommal kapcsolatban példátlan volt az összefogás, ugyanis a barcelonai városi tanács egyetlen képviselőcsoportja sem szavazott ellene egyik jóváhagyási szakaszban sem. Barcelona a radikális szabálymódosítás előtt tavaly egy kísérleti tesztet készített, és a város négy strandján vezetett be dohányzási tilalmat, amelynek köszönhetően tíz százalékkal esett vissza a tengerparti cigarettázás aránya, valamint ötven százalékkal csökkent az eldobott csikkek száma. Barcelona lakói egy felmérés során tízből nyolc pontot adtak a javaslatnak, mellyel a legtöbb cigarettázó is egyetértett. Az intézkedés célja az egészséges környezet megteremtése és a rengeteg – sokszor a tenger fenekén kikötő – hulladék mennyiségének csökkentése.

Forrás: antena3.com , lavanguardia.com

Francia szakértők szerint közveszélyes a 2024-es párizsi olimpia megnyitójának helyszíne

Közbiztonsági szempontból több szakértő is biztosíthatatlannak titulálta a 2024-es párizsi olimpia nyitóünnepségének helyszínét. A francia kormány szintén aggódik: Emmanuel Macron hétfőn délelőtt az ötkarikás játékok és a megnyitó ünnepség biztonságának garantálásáról tanácskozik a témában érintett miniszterekkel. Az egyre növekvő aggályok háttere, hogy a francia szervezők azzal rukkoltak elő, hogy a Párizst kettészelő Szajnán kell megrendezni a nyitóünnepséget, hogy az megfelelően grandiózus legyen Franciaország (egykori) nagyságához illően.

A tervek szerint a show az Austerlitz és az Iéna híd közötti hat kilométeres szakaszon lesz látható. A nemzetközi sportdelegációk és az államfők 160 hajón csodálhatják majd a műsort, míg a két rakparton – összesen 12 kilométer hosszan – a hatszázezer néző. A többi helyszínen akár kétmillió látogató követheti figyelemmel az eseményt. Az elképzelés tehát hiába grandiózus, közbiztonsági szempontból rémálommá válhat a francia rendfenntartók számára. A francia kormány ezért már 2021-ben közbeszerzési pályázatot írt ki, remélve, hogy 22 ezer biztonsági őrt is felbérelhet a magánszektorból, hogy velük támogassa meg a nemzeti rendőrség, a nemzeti csendőrség és a francia katonaság által kivezényelt alakulatokat, amelyeket még mindig elégtelennek ítélnek meg a biztonsági szakértők.

Forrás: cnews.fr , rmcsport.bfmtv.com

Borítókép: Az olimpiai öt karika a párizsi Trocadero téren, az Eiffel-torony előtt 2017. szeptember 14-én, miután az előző nap bejelentették, hogy Párizs nyerte el a 2024-es nyári olimpia rendezési jogát (MTI/EPA/Ian Langsdon)