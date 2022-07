Lapozó: Zürich megkezdte a nemsemleges mosdók kialakítását a helyi iskolákban

Egy iszlám randioldal kifizeti a burkini miatt kiszabott pénzbírságokat

Free the Burkini, azaz szabadítsuk fel a burkinit címmel debütált Franciaországban az a kampány és weboldal, amelyet a világ legnagyobb muszlim társkereső oldala, a Muzz indított útjára. A weboldalon a Muzz arra szólítja fel a Franciaországban élő muszlim nőket, hogy bátran viseljenek burkinit a francia strandokon annak ellenére, hogy az ország törvényei szerint a teljes testet eltakaró iszlám fürdőruha viselése tilos. A Muzz azt ígéri a muszlim nőknek, hogy 25 ezer euró erejéig kifizeti helyettük a burkini viselése miatt kiszabott pénzbírságokat. A weboldalon egy kattintással el lehet indítani a befizetett pénzbírság megtérítését, amelyet a Muzz közvetlenül a megbírságolt nők bankszámlájára utal át. Ahhoz, hogy a Muzz a burkini legalizálását célzó polgári engedetlenséget a muszlim közösségek határain kívül is szélesíteni tudja, nemcsak a muszlim nőknek téríti meg a kiszabott bírságokat, hanem a burkini legalizálásáért harcoló, akár más egyházakhoz tartozó francia nőknek is. A Muzz randioldalnak jelenleg hatmillió tagja van világszerte, Franciaországban több százezer. A #freetheburkini hashtag és a Muzz_app a francia közösségi médiában is terjed.

Forrás: muzz.com , instagram.com

Migránsokat ítéltek el Marokkóban a júniusi melillai határostrom miatt

Rabat a közelmúltban állapodott meg Spanyolországgal és az Európai Unióval, hogy keményebb eszközökkel lép fel az illegális migráció visszaszorításáért. Ennek részeként növelték a rendőrök létszámát, akik már nemcsak a határkerítések mentén, hanem a környékbeli városokban is figyelik a támadásra készülő bevándorlókat és az embercsempész maffiákat. Marokkó kedden jelentette be, hogy első körben 33 migránst ítéltek el 11 hónap börtönre, elutasítva a szabadlábon védekezésért beadott kérvényüket. Mindannyian a melillai határ összehangolt megrohamozásában vettek részt, melynek során közel kétezer ember próbált betörni a spanyol autonóm városba. A rendőrséggel folytatott harcban 77 afrikai állampolgár és 140 rendőr sérült meg, 23 bevándorló pedig életét vesztette. A vádlottak elismerték, hogy illegálisan léptek be Marokkó területére, de minden egyéb vádat tagadtak, például a fegyveres és csoportos gyülekezést. A hónap végén további 32 letartóztatott afrikai állampolgár ellen hoznak majd ítéletet, őket embercsempészettel vádolják.

Forrás: rtve.es

Zürich megkezdte a nemsemleges mosdók kialakítását a helyi iskolákban

Zürich városvezetésének legfrissebb rendelete szerint az új építésű oktatási intézményekben a vécék egyharmadát a fiú és a lány tanulók is egyaránt, egy időben használhatják a nemek megkülönböztetése nélkül. Ezenkívül az épületben minden meglévő piszoárt le kell szerelni, illetve újakat már nem szabad beépíteni. A jövőben csak klasszikus vécécsészék helyezhetők el, és kizárólag kabinos mosdókban. A szabály ugyan jelenleg csak az új épületekre vonatkozik, azonban a már felhúzott és használatban lévő iskolákban is mielőbb ki kell alakítani a koedukált vécékre vonatkozó egyharmados szabályt. Zürich városa ahhoz a már korábban életbe lépett tartományi rendelethez zárkózik most fel, amely szerint a körzet új tornatermeiben kötelező a nemsemleges vécék kialakítása és üzemeltetése. Jelenleg nincsenek hivatalos adatok arról, hogy Zürichben hány gyermek és tinédzser vallja magát interszexuálisnak vagy transzneműnek. A városatyák becslése szerint ezer diákból egy lehet interszexuális, és legalább három, de legfeljebb harminc tanuló vallaná magát transzneműnek.

Svájcban Vaud kanton számít úttörőnek a transznemű jogok terén, ahol tavaly december óta lehetséges, hogy a diákok saját maguk határozzák meg nemi identitásukat. Bern és Luzern városa pedig már 2020, illetve 2021 óta szintén a nemsemleges, a mindenki által használható iskolai vécék kérdésével foglalkozik.

Forrás: rts.ch

