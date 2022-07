Lapozó: Francia médiafelügyelet: túl sok a fehér ember a francia televíziókban

Egyre több orosz utazik Finnországba

A finn határőrség legfrissebb adatai szerint jelentősen megnövekedett az Oroszország és Finnország közötti személyforgalom, miután Moszkva a múlt pénteken megváltoztatta a külföldi utazásokra vonatkozó koronavírus-korlátozásokat. A legtöbben busszal érkeznek Szentpétervárról, és többségük továbbutazik a helsinki Vantaa repülőtérről Európa más országaiba. Az uniós szankciók miatt Oroszországból gyakorlatilag nem lehet légi úton Európába utazni, ezért a helyiek busszal próbálják elérni az országhoz legközelebb eső európai reptereket, feltéve, hogy rendelkeznek schengeni vízummal. Az utazást eddig az orosz Covid-rendelkezések is nehezítették. A finn határőrség adatai szerint a szabályok feloldása előtt naponta körülbelül 2300-2500 orosz lépte át a finn határt az 1300 kilométeres közös határszakaszon. A korlátozás megszüntetését követően a hétvégén azonnal megduplázódott ez a szám, és közel ötezren érkeztek mindkét napon a skandináv országba.

Ugrásszerűen megnőtt Svájcban az illegális migránsok száma

Tömegesen érkeznek Svájcba az illegális migránsok: júniusban 3468 illegális státusú bevándorlót kaptak el Svájc területén a helyi hatóságok, csaknem háromszor többet, mint egy évvel ezelőtt. A svájci határőrség hétfői jelentése szerint a keleti országhatáron év eleje óta folyamatosan nő az illegálisan Svájcba özönlők száma. Bár az érkezők többsége továbbra is afgán állampolgár, egyre erősödik az észak-afrikai migránsok jelenléte is. A migrációs államtitkárság szóvivője, Lukas Rieder szerint az elmúlt évben tapasztalt drasztikus növekedés a koronavírus-járványhoz kapcsolódó korlátozások megszűnésével magyarázható. Idén ugyanis véget értek azok az utazási korlátozások, amelyek 2021-ben a schengeni övezetben még érvényben voltak, és amelyek jól fékezték a legális és az illegális migrációt is. Az államtitkárság idén hozzávetőleg 16 500 hivatalosan benyújtott menedékkérelemre számított, azonban a beáramlás miatt az előzetes forgatókönyv könnyedén módosulhat akár 21 ezer igényre is. A hivatal jelenleg 18 ezer kérvény befogadására készíti fel a hálózatát, s ebbe az ukrán háborús menekültek nincsenek bekalkulálva. Svájcba három klasszikus útvonalon érkeznek – embercsempészek közreműködésével – a kibocsátó országokból a migránsok: a Marokkó–Spanyolország, a Líbia–Olaszország és a Törökország–Görögország útvonalak valamelyikén.

