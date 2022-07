Lapozó: A spanyol kormány elutasítja a brüsszeli energiatervet

Botrány lett Franciaországban a burkini viselésére lázító kampányból

Országos felháborodást váltott ki a világ legnagyobb muszlim társkeresőoldalának kezdeményezése. A Muzz a tiltott muszlim fürdőruha, a burkini viselésére buzdítja a nőket annak ellenére, hogy az törvény által tiltott viselet Franciaországban. A Muzz randioldal tulajdonosai azt ígérik, hogy 25 ezer euró erejéig megtérítik az illegális burkiniviselés miatt kiszabott pénzbírságokat. A Muzz – amely Franciaországban néhány százezer, világszerte hatmillió előfizetővel rendelkezik – saját website-ján és applikációjában indította el #freetheburkini hashtag alatt a „szabadítsuk fel a burkinit” kampányát.

Gérald Darmanin belügyminiszter szerdán bejelentette, hogy a francia kormány nem engedi meg a kommunitarista iszlám szervezeteknek, hogy szeparatista túlkapásokkal bomlasszák a Köztársaság rendjét, s ezért az ügyben feljelentést tesz. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője a Twitteren ítélte el a Muzz randiapplikáció törvénytelen kezdeményezését.

Gilles Platret, Köztársaságiak párti (LR) polgármester azt követeli, hogy „a francia kormány nézzen szembe a Köztársaság törvényeit provokáló kihívással, és tiltsa be az applikációt!” Céline Pina francia újságíró, a CNews hírcsatorna műsorvezetője szintén keményen fogalmaz: „Bűncselekmény elkövetésére uszítani maga is bűncselekmény. Ha a törvénytelenségekre uszító oldalakat betiltanák, vagy súlyos pénzbírsággal sújtanák, akkor a törvény ereje megingathatatlan maradna. A burkinit népszerűsítő kampányával a Muzz bebizonyította, hogy a radikális iszlámot képviseli” – mondta az újságíró.

Leszbikussága miatt bocsátottak el egy nőt a spanyolországi Totana városában

Egy spanyol nő párjával együtt jelent meg Totana város önkormányzata által rendezett LMBTQ tematikájú irodalmi rendezvényen, ahol a nő díjat vehetett át. A munkaadója az eseményen készült fotók láttán jött rá, hogy a nő nem heteroszexuális, majd néhány nappal később ki is rúgta. Totana városi tanácsa közölte, hogy mélyen elítéli és sajnálja a homofób hozzáállást, ami miatt a nő, aki idősek gondozásával foglalkozott, elvesztette munkáját. Az LMBTQ-egyesületek jelezték, hogy sajnálatos, ami történt, és megteszik a lehetséges jogi lépéseket. Úgy vélik, hogy a munkáltató rendkívül megalázóan viselkedett a nővel, ami azt a szomorú és sértő tényt erősíti meg, hogy a mai világban is diszkriminálhatnak valakit a homoszexualitása miatt, ráadásul a megélhetését is veszélybe sodorhatják.

