Liberálisok a hülyeségvonaton

A J. K. Rowling elleni hadjárat zavartalanul folytatódik, pedig az ember naivan azt gondolhatná, hogy Ukrajna és Oroszország véres háborúja, az elszabaduló energiaárak, az infláció vagy épp a Covid sokadik hulláma miatt most majd máshova fognak helyeződni a hangsúlyok, a rettenetesen agresszív LMBTQ-lobbi visszavonja habzó szájú csapatait, és legalább egy kicsit nyugtunk lesz például az úgynevezett transzneműek vagdalkozásától.

Nyilván naiv elképzelés volt, ilyesmiről természetesen szó sincs.

De hogy mi is történt pontosan?

Aki nem tudná, Rowling a nagy – tényleg nagy – sikerű Harry Potter könyvek szerzője, aki nem mellesleg pedig a melegközösség feltétlen támogatója, a könyve/filmje egyik meghatározó szereplőjéről, Dumbledoreról 2007 óta mondogatja, hogy homoszexuális, és ehhez a kijelentéséhez még úgy is ragaszkodik, hogy emiatt számos támadás érte. Jogos támadás, teszem hozzá, hiszen a fene sem kiváncsi egy gyerekeknek készített könyv szereplőjének nemi orientációjára.

Talán arra is sokan emlékeznek, hogy gyermekvédelmi törvény bevezetésekor az egybites LMBTQ-propaganda pont a homoszexuális szereplő kapcsán provokált a Harry Potter filmekkel, mondván, hogy akkor ezt az alkotást is csak az esti órákban lehet majd sugározni. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Dumbledore kizárólag az írónő fantáziájában szereti a férfiakat, a műben még csak utalás szinten sem jelenik meg a karakter homoszexualitása, így aztán még egy szobanövény számára is egyértelmű, hogy törvény nem vonatkozhat rá, no de a lobbistákat és az őket vakon követő hazai színész-politikusokat és celebeket nem az eszükért szeretjük.) Rowling a támadások ellenére is makacsul kitartott amellett, hogy Dumbledore meleg, ami miatt aztán az LMBTQ-lobbi és a balos sajtó pajzsra is emelte és úgy ünnepelte, mint a világ és gyerekek megmentőjét.