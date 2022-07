Lapozó: Algéria megszakítja a kereskedelmi kapcsolatait Spanyolországgal

Belgium is elutasítja a kötelező uniós gázfogyasztás-csökkentést

Belgium is csatlakozik azoknak az országoknak a köréhez, amelyek már bejelentették, hogy ellenzik az Európai Bizottság múlt heti javaslatát, amely – ha Brüsszelben zöld jelzést kap – arra kötelezné a tagállamokat, hogy augusztustól kezdve nyolc hónap alatt 15 százalékkal csökkentsék nemzeti gázfelhasználásukat. A kedd reggeli belga lapok – La Libre Belgique, L’Echo, De Tijd – diplomáciai forrásokra hivatkozva adják hírül: a belga kormány már jelezte Brüsszelnek, hogy – hasonlóan más tagállamokhoz – Belgium szintén felmentést kér a földgázfogyasztás-csökkentés kötelező jellege alól.

Ha Belgiumot a fogyasztásának 15 százalékos mérséklésére kötelezik, akkor ez azt is jelentheti majd, hogy növelnie kell a földgázexportját. Csakhogy Belgium már régen elérte exportkapacitásának határait

– idézték a lapok a diplomáciai forrást.

Belgium fontos láncszem a folyékony földgázt exportáló európai országok sorában, köszönhetően a nemzetközi kikötővárosban, Zeebruggében található hatalmas LNG-termináljának. A terminálon fogadott folyékony földgáz exportjában azonban Belgium már most is maximálisan teljesít. Egy kötelező exportnövelés már Belgium saját energiaellátását veszélyeztetné. A diplomáciai forrás rámutatott, hogy Belgium problémája korántsem egyedülálló: Franciaország, Portugália, Spanyolország és Olaszország ugyanebben a cipőben járnak, Brüsszel terve hasonló problémákat idéz elő ezekben a tagállamokban is, ezért ők is a felmentésüket kérik Brüsszel javaslata alól.

Forrás: lalibre.be , lecho.bel , tijd.be

Szigorítottak a svéd gyermekvédelmi törvényen, közel tízezer új feljelentést tettek egy év alatt

Egy évvel ezelőtt lépett életbe az új, szigorított gyermekvédelmi törvény Svédországban. Azóta csaknem kilencezer ügyben tettek feljelentést a svéd állami rádió szerint, és ezer büntetőeljárást már meg is indítottak. Az új feljelentéseket a szigorúbb jogszabályok tették lehetővé. A tavaly életbe léptetett törvény egyik fontos szigorítása, hogy bűncselekménynek minősíti azt is, ha egy gyereknek erőszakos cselekedetet kell végig néznie. Charlotte Qvandt gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekre szakosodott nyomozó szerint fontos módosítás történt, hiszen a gyermekek számára ugyanolyan káros az erőszak végignézése, mint annak közvetlen megtapasztalása. Hozzátette, a munkájukat nagyban segíti az új törvényi keret, ugyanis eddig a családon belüli erőszakok esetében a gyermek érdekeit nem védte senki, ha az erőszak nem közvetlenül ellenük irányult.

Forrás: Sveriges Radio