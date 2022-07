Szijjártó Péter: Magyarország és Georgia a békeerőfeszítések fokozására kérte a nemzetközi közösséget

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy a közelmúltban Ukrajna és Moldova mellett Georgiának (Grúzia) is meg kellett volna kapnia az EU-s tagjelölti státust, ennek elmaradása megmagyarázhatatlan, érthetetlen és káros. Úgy vélekedett, hogy Georgia semmivel nem felkészületlenebb, mint a másik két ország, illetve arra is kitért, hogy az ilyen típusú kettős mérce a már tagállamok számára sem ismeretlen, például a közösségi források „politikai alapú visszatartása” terén. Kijelentette: a Georgia számára megszabott feltételek „megfoghatatlanok, általánosak, gyakorlatilag értelmetlenek és teljes mértékben szubjektív bírálatra adnak lehetőséget”.

Én azt gondolom, hogy Georgia, a georgiai emberek megérdemlik, kiérdemelték a tagjelölti pozíciót, és ez a döntés, amely szerint ezt nem kapták meg, szembemegy nemcsak Magyarország, hanem az egész Európai Unió érdekeivel, az EU megerősítésének szándékával, tiszteletlen a georgiai nemzettel szemben, és elfecsérelt lehetőséget jelent– mondta.

A miniszter végül arról számolt be, hogy Magyarország támogatása nem csak szavakban nyilvánul meg: a kormány készen áll két újabb integrációs szakértő küldésére a tbiliszi külügyminisztériumba, az EU helyi megfigyelő missziójában tizenhat magyar tevékenykedik, köztük annak helyettes vezetője, illetve hazánk támogatja, hogy a közösség adjon húszmillió eurót az Európai Békekeretből katonai orvostechnikai fejlesztésekre, a vészhelyzeti civil védelmi és a kibervédelmi képességek erősítésére. Rámutatott, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly negyvenszázalékos növekedés után rekordot döntött, értéke pedig idén két és félszeresére nőtt ahhoz képest is. Továbbá bejelentette, hogy a kormány kibővítette Georgiával azon országok listáját, amelyekből szervezetten, határozott időre vendégmunkások érkezhetnek Magyarországra. Újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy Orbán Viktor meghívása továbbra is érvényes az Egyesült Államokban jövő héten megrendezésre kerülő Konzervatív Politikai Akció Konferenciára (CPAC), amelyen a miniszterelnök beszédet is fog tartani. A földgázvásárlások kapcsán pedig közölte: a hazai árképzésről nem tud nyilatkozni, azonban fontos látni, hogy jelenleg nem piaci viszonyok uralkodnak, ma annyi az ár, amennyit az eladó mond.