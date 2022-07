Kitilthatják Ukrajnából a belga külügyminisztert

Energiatakarékosságra intik a spanyol lakosságot

Kapcsolják le a lámpákat, és nyissanak ablakot éjszakára – erre kéri a spanyol kormány az állampolgárokat a hétszázalékos gázmegtakarítási cél teljesítése érdekében. Az ibériai ország igennel szavazott a brüsszeli energiamegtakarítási tervre, elsősorban azért, mert így különböző kedvezményekben részesülhet. Az EU Bizottság például engedélyezte a spanyol kormánynak, hogy különleges helyzetére és az európai rendszertől való viszonylagos függetlenségére tekintettel 15 helyett csak 7-8 százalékkal mérsékelje a gázfogyasztását. A spanyol kormány a kedvezményért cserébe vállalta, hogy szükség esetén cseppfolyósított gázt juttat el a többi európai országnak abban az esetben, ha akadozna az orosz ellátás. A kormány a brüsszeli javaslat keddi elfogadása után már elő is állt a spóroláshoz szükséges intézkedések népszerűsítésével. Arra kérik a lakókat, hogy kapcsolják le a villanyt azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodik senki, klíma helyett pedig nyissák ki az ablakokat éjszakára, és így hűtsék az otthonukat. Az őszi-téli időszakra azt ajánlják a lakosságnak, hogy túlfűtés helyett vegyenek fel pulóvert vagy kabátot. Teresa Ribera energiaügyi miniszter egy interjúban azt mondta: mind otthon, mind nyilvános helyeken az emberek általában több energiát használnak fel, mint amennyire valójában szükségük van. A kormány szerint a hétszázalékos spórolási terv teljesítése bár erőfeszítéseket igényel, áldozatot valójában nem. Hozzátette, hogy Spanyolországnak rengeteg tartaléka van, így nincs miért aggódni.

Forrás: 20minutos.es

Poggyász nélkül tértek haza a marokkói utazók is

Már Marokkóba is elért az európai repülőtereken kialakult poggyászkáosz hatása. A Marokkó repülőtereit üzemeltető hivatal közleményben szólította türelemre azokat a pórul járt marokkói utazókat, akik európai vagy amerikai nyaralásuk után kénytelenek a feladott poggyászaik nélkül hazatérni otthonaikba. A hivatal tájékoztatta a marokkóiakat, hogy a repülőjáratokra feladott bőröndök azért nem érkeztek meg tulajdonosaikhoz, mert számos európai és amerikai reptéren fennakadások alakultak ki a poggyászok kezelése és célba juttatása körül. A feladott bőröndök kezelését Európa több nagyvárosában hetek óta jelentősen lelassították a repülőtéri dolgozók sztrájkjai, a londoni Heathrow és a párizsi Charles de Gaulle repülőtereken felmerült technikai problémák, valamint a koronavírus-járvány idején leépített személyzet miatt kialakult munkaerőhiány. A marokkói hivatal szerint az érintett repülőterek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ha késve is, de mindenki megkapja a bőröndjét. Eközben a Swissport, a számos európai repülőteret üzemeltető nagyvállalat vezetője azt tanácsolta hétfőn az európai légiutasoknak, hogy csak a repülőgépre felvihető kézipoggyásszal utazzanak idén nyáron, ha nem szeretnének heteket várni arra, hogy viszontlássák valamely európai repülőtéren elakadt bőröndjüket. A marokkói hivatal együttérzéséről biztosította honfitársait a nemzetközi repülőtereken kialakult káosz és annak marokkói vonatkozása miatt.

Forrás: Bladi.net

Rossz körülmények között tarthatnak ukrán árvákat Spanyolországban

A spanyolországi bíróság Salamanca egyik iskolájában elszállásolt, mintegy 87 háború elől megmentett gyermek ügyében kezdett el vizsgálódni. Az érintett város megvonta a felügyeletet a kiskorúakra eddig vigyázó alapítványtól, miután több önkéntes is panaszt tett a gyerekek életkörülményeire. Az érintett 7 és 17 év közötti árvák – több úticél megfontolása után – érkeztek Spanyolországba április elsején az egyik donyecki árvaházból. A salamancai Armenteros nevű kisváros önkormányzata egy régi vallási iskolát bocsátott a rendelkezésükre, amely évtizedeken keresztül több száz külföldi gyereket fogadott be. A település ezzel az ukrán néppel való szolidaritás egyik jelképévé vált, és garanciát vállalt arra, hogy a gyerekek semmiben sem szenvednek majd hiányt. Három és fél hónapon át a Madridna Alapítvány gondoskodott szükségleteik fedezéséről, melynek vezetője több helyről is adományokat kért a gyerekek ellátásához. Azonban több bejelentés is arra utal, hogy az alapítvány nem arra használta fel a beérkezett támogatásokat, amire kellett volna, és a gyerekek egészségtelen, tarthatatlan körülmények között élnek az intézményben. A bíróság tájékoztatása szerint a rájuk vigyázó gondozók egy része már elhagyta a központot a rossz tapasztalatok miatt.

Forrás: Elnortedecastilla.es

Kitilthatják Ukrajnából a belga külügyminisztert

Alig néhány héttel kinevezése után máris belpolitikai és nemzetközi diplomáciai botrányba keveredett a televíziós hírolvasóból belga külügyminiszterré avanzsált Hadja Lahbib.

A történet háttere, hogy Lahbib 2021 júliusában – még hírolvasóként – a Krím-félszigetre utazott, állítása szerint azzal a céllal, hogy az „Orosz Évszakok” elnevezésű kulturális fesztiválon vegyen részt, s ott riportot készítsen. A fesztivál szervezője Vlagyimir Putyin egyik lánya volt, aki a Gazprom fővédnöke. Lhabib az utazáshoz Moszkvától kapott vízumot, a riportkészítéshez kötődő kiruccanás költségeit pedig egy orosz kulturális szervezet állta, állítja a La Libre Belgique. Hazatérése után Lahbib a belga közszolgálati rádió és televízió, az RTBF stúdiójában rögtönzött úti beszámolójában kizárólag oroszbarát helyiekkel készített hangfelvételeket osztott meg, amelyekben a megszólaltatottak mind történelmi, mind kulturális okokból egyértelműen orosz területként definiálták a félszigetet, valamint elítélték az ott élők mindennapjait és megélhetését veszélyeztető európai gazdasági szankciókat. A riport bemutatott részében nem kerül elő a félsziget lecsatolásának a kérdése. Lhabib az ügy kipattanása óta nem hajlandó felfedni, hogy milyen útvonalon jutott el a Krím-félszitere, azonban a tény, hogy volt orosz vízuma, arra utal, hogy Oroszországon keresztül. Kijev azonban 2014 óta törvénytelennek tekinti a Krím-félszigetre történő belépést, ha az Oroszországon keresztül történik, a törvénysértés büntetési tétele pedig három évre szóló kitiltás Ukrajna területéről. A kínos ügyet az Új Flamand Szövetség (N-VA) politikai párt szellőztette meg még Lhabib hivatalos kinevezése előtt. Azóta a belga külügyminiszter nemcsak Belgiumban, Ukrajnában is éles bírálatokat kap a sajtóban és a közösségi médiákban is. Ukrajna belgiumi nagykövetsége már bejelentette, hogy Kijev nagyon komolyan veszi az ügyet. Az ukrán kormány hivatalos állásfoglalása a napokban várható. Immár külügyminiszterként Lhabib eközben „rendíthetetlen szolidaritásáról és szilárd álláspontjáról” biztosította Ukrajnát a Twitteren, valamint Belgium hosszú távú elkötelezettségéről Ukrajna politikai támogatása mellett.

Forrás: Lalibre.be

Borítókép: Hadja Lahbib (Forrás: Flickr)