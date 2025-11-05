Betlehem DávidobRasovszky Kristófúszás

A világ idei legjobb eredménye az úszó-ob-n, az olimpiai bajnokot nagyon megverték

Az úszók Debrecenben zajló rövid pályás országos bajnokságának szerdai nyitónapján férfi 1500 méter gyorson a világ idei legjobb eredményével győztek. A versenyszámban a nyílt vízi úszásban olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid simán nyert az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf előtt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 20:57
Betlehem Dávid az 1500 méteres férfi gyorsúszás döntőjében az úszók rövid pályás országos bajnokságának első napján a debreceni Sportuszodában Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rövid pályás úszó-ob-n a férfiak leghosszabb versenyében a nyílt vízi úszásban olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid óriási fölénnyel, több mint félperces előnnyel nyert a Párizsban aranyérmes Rasovszky Kristóf, illetve az utóbbival holtversenyben záró Kárpáti Máté előtt. Betlehem a 14:27.39 perces eredménnyel az idei világranglista élére ugrott/ Eddig az ausztrál Samuel Short 14:30.00-s idővel állt az élen. Az eredményhirdetés a dobogó második fokán afféle „mellettem az utódom” hangulatot sugárzott, hiszen Kárpáti Máté az új nyílt vizes generáció egyik legnagyobb reménysége, egyébként 11 évvel fiatalabb az olimpiai bajnoknál – áll a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) beszámolójában.

A győztes Betlehem Dávid (jobbra) és a második helyezett Rasovszky Kristóf (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)
A győztes Betlehem Dávid (jobbra) és a második helyezett Rasovszky Kristóf (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt)

Betlehem Dávid: A saját démonjaimmal kellett küzdenem 

Betlehem Dávid nyilatkozata a Magyar Úszószövetség honlapján:

– Ez üzenet mindenképp, elsősorban magamnak. Nem jöttek olyan formában a többiek, mint szerettem volna, azaz, hogy őszinte legyek, nyolcszáz és ezer között kicsit untam magam és leginkább a saját démonjaimmal kellett küzdenem, de ez kevésbé sikerült. Fájt, és már régóta fájt, de nem volt mellettem senki, akit nézzek, úgyhogy végül az volt bennem, hogyha lekörözök mindenkit, akkor talán tudok egy 14:20 elejét úszni, vagy még jobbat is. Ez nem jött össze, már nagyon kapartam a végén, és nem lesz olyan idő, amilyet szeretnék. El kéne mennem még a rövid pályás Eb-re, ahol lennének mellettem öten-hatan, akik ezt tudják, amit én. De lehet, ezt most meghagyom nekik és pihenek egyet, aztán jövőre, a párizsi Eb-n igyekszem megmutatni – ez még a jövő zenéje. Ember tervez, (Szokolai) Laci bácsi végez, megbeszéljük majd, hogyan legyen az év vége.

 

Jászó Ádámnak is jó napja volt

Jászó Ádám két egyéni számban is diadalmaskodott a pécsiek olimpikonja 100 méter gyorson óriási csatában győzte le Németh Nándort, kettejük között mindössze két századmásodperc volt a különbség. Mindketten belül voltak a szakvezetés által meghatározott Európa-bajnoki szintidőn (46.95). 
Jászó nem sokkal később 50 méter háton sem talált legyőzőre. Sérülése után győzelemmel tért vissza a versenyzéshez Késely Ajna, aki 1500 méter gyorson diadalmaskodott.

A szerdai dobogósok:

férfiak:
200 m vegyes: 1. Zombori Gábor (UTE) 1:55.58 perc, 2. Kovács Botond (UTE) 1:58.42, 3. Christian Giefing (osztrák) 1:58.49
100 m gyors: 1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 46.58 másodperc, 2. Németh Nándor (Ferencváros) 46.60, 3. Mozsárik Levente (Bácsvíz KVSC) 47.36
100 m mell: 1. Christopher Rothbauer (osztrák) 58.02 másodperc, 2. Valentin Bayer (osztrák) 59.37, 3. Zombori Gábor (UTE) 59.94
50 m hát: 1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 23.79 másodperc, 2. Papp Sebestyén (UTE) 23.84, 3. Zombori Gábor (UTE) 24.04
1500 m gyors: 1. Betlehem Dávid (Ferencváros) 14:27.39, 2. Rasovszky Kristóf (Ferencváros) 14:58.62 és Kárpáti Máté (UTE) 14:58.62

nők:
200 m vegyes: 1. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 2:10.62 perc, 2. Sebestyén Dalma (UNI Győr Úszó SE) 2:10.74, 3. Zsebők Laura (Vasas SC) 2:11.17
100 m gyors: 1. Ugra Panna (Hód Úszó Se) 53.17 másodperc, 2. Senánszky Petra (Debreceni SI) 53.57, 3. Marlene Kahler (osztrák) 55.20
100 m mell: 1. Fángli Henrietta (UNI Győr Úszó SE) 1:05.39 perc, 2. Zsebők Laura (Vasas SC) 1:07.04, 3. Vass Brigitta (romániai) 1:08.00
50 m hát: 1. Komoróczy Lora Fanni (Hód Úszó SE) 26.57 másodperc, 2. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 27.57, 3. Szabó Kincső Hanna (BVSC-Zugló) 27.29
1500 m gyors: 1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 16:04.08 perc, 2. Nagy Napsugár (Zalaco ZÚK) 16:06.81, 3. Mihályvári-Farkas Viktória (Ferencváros) 16:13.60

  • 4×100 m mix vegyesváltó: 1. Ferencváros 3:49.95 perc, 2. BVSC-Zugló 3:50.29, 3. A Jövő SC 3:51.80
  • 4×100 m mix gyorsváltó: 1. Debreceni SI 3:26.37 perc, 2. UNI Győr Úszó SE 3.26.97, 3. Ferencváros 3:27.78

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekadatbotrány

A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a függetlenség álarca.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu