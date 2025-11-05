A világ idei legjobb eredménye az úszó-ob-n, az olimpiai bajnokot nagyon megverték

A rövid pályás úszó-ob-n a férfiak leghosszabb versenyében a nyílt vízi úszásban olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid óriási fölénnyel, több mint félperces előnnyel nyert a Párizsban aranyérmes Rasovszky Kristóf, illetve az utóbbival holtversenyben záró Kárpáti Máté előtt. Betlehem a 14:27.39 perces eredménnyel az idei világranglista élére ugrott/ Eddig az ausztrál Samuel Short 14:30.00-s idővel állt az élen. Az eredményhirdetés a dobogó második fokán afféle „mellettem az utódom” hangulatot sugárzott, hiszen Kárpáti Máté az új nyílt vizes generáció egyik legnagyobb reménysége, egyébként 11 évvel fiatalabb az olimpiai bajnoknál – áll a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) beszámolójában.

A győztes Betlehem Dávid (jobbra) és a második helyezett Rasovszky Kristóf (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt)

Betlehem Dávid: A saját démonjaimmal kellett küzdenem

Betlehem Dávid nyilatkozata a Magyar Úszószövetség honlapján:

– Ez üzenet mindenképp, elsősorban magamnak. Nem jöttek olyan formában a többiek, mint szerettem volna, azaz, hogy őszinte legyek, nyolcszáz és ezer között kicsit untam magam és leginkább a saját démonjaimmal kellett küzdenem, de ez kevésbé sikerült. Fájt, és már régóta fájt, de nem volt mellettem senki, akit nézzek, úgyhogy végül az volt bennem, hogyha lekörözök mindenkit, akkor talán tudok egy 14:20 elejét úszni, vagy még jobbat is. Ez nem jött össze, már nagyon kapartam a végén, és nem lesz olyan idő, amilyet szeretnék. El kéne mennem még a rövid pályás Eb-re, ahol lennének mellettem öten-hatan, akik ezt tudják, amit én. De lehet, ezt most meghagyom nekik és pihenek egyet, aztán jövőre, a párizsi Eb-n igyekszem megmutatni – ez még a jövő zenéje. Ember tervez, (Szokolai) Laci bácsi végez, megbeszéljük majd, hogyan legyen az év vége.

Jászó Ádámnak is jó napja volt

Jászó Ádám két egyéni számban is diadalmaskodott a pécsiek olimpikonja 100 méter gyorson óriási csatában győzte le Németh Nándort, kettejük között mindössze két századmásodperc volt a különbség. Mindketten belül voltak a szakvezetés által meghatározott Európa-bajnoki szintidőn (46.95).

Jászó nem sokkal később 50 méter háton sem talált legyőzőre. Sérülése után győzelemmel tért vissza a versenyzéshez Késely Ajna, aki 1500 méter gyorson diadalmaskodott.