Európa más pártjai is odafigyelnek arra, amit Orbán Viktor mond

A Vox a Spanyolországon belüli legszorosabb szövetségese a magyar kormánypártnak, a Fidesznek. Vezetője, Santiago Abascal az elmúlt években számos alkalommal tárgyalt személyesen Orbán Viktorral, illetve más partnerekkel együtt egy lehetséges konzervatív pártcsalád létrehozásáról. – Ezeket a globalista szervezeteket nem érdekli a nemzetek és népek szuverenitása, csak kontrollálni, irányítani és megváltoztatni szeretnék a nemzeti kormányokat. Most épp Magyarország és a Fidesz van célkeresztben, de egyébként a lengyel kormánypárttal szemben is fel akarnak lépni, és nagyon jól tudjuk, hogy ha esetleg a Vox kormányra kerül Spanyolországban, akkor mi is effajta támadásokra számíthatunk – mondta korábban lapunknak Jorge Buxadé a Magyarországgal szembeni baloldali támadások és uniós jogállamisági eljárások kapcsán.

A Vox 15-18 százalékos támogatottsággal jelenleg a harmadik legnépszerűbb párt Spanyolországban,

s könnyen lehet, hogy a szintén jobboldali Néppárttal alakíthat kormányt a jövő decemberben esedékes spanyolországi választások után.

Borítókép: Jorge Buxadé. (Fotó: Balázs Attila)